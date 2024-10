"La Maison des Écrivaines" : Aurélie Valognes à la suite de Jane Birkin

Cette dernière, qui réside à Dinard, s'est rendue possesseuse de la propriété, qui s'étend sur 6000 m2 et comporte neuf chambres. Le prix d'achat n'a pas été divulgué. « Je l’ai appelée “La maison des écrivaines”, pour Jane, pour moi, pour les écrivaines qui viendront en résidence à mes côtés », a confié la romancière à Télégramme.

Des séquences de la maison ont été diffusées dans l'émission Entr’actes du 20 septembre 1993, disponible sur le site de l’INA. Acquise en 1990 par Jane Birkin, la demeure était inoccupée depuis le décès de l'icône des années 60, le 16 juillet 2023.

Aurélie Valognes, née en 1983 à Châtenay-Malabry, est une romancière française qui figure régulièrement parmi les dix auteurs les plus vendus en France depuis 2016. Elle a grandi à Massy, dans l'Essonne. Elle a commencé à écrire à Milan, avant de s'installer en Bretagne.

Son premier roman, Mémé dans les orties, publié en juillet 2014, a été un succès majeur avec plus d'un million d'exemplaires vendus et traduit dans plus de quinze pays. Ce succès initial en auto-édition sur Amazon a mené à une publication au Livre de poche, et à son intégration aux éditions Fayard en 2017.

Elle publie annuellement depuis 2016, avec chaque roman figurant parmi les meilleures ventes de l'année. Ses œuvres abordent des thèmes sociaux tels que la mobilité sociale, l'échec scolaire, ou les droits des femmes.

Son dernier ouvrage en date, La Lignée, est sorti en février dernier, toujours chez Fayard, et s'est écoulé à 32.325 ex., selon Edistat, en attendant la sortie poche.

Crédits photo : G.Garitan (CC BY-SA 4.0)