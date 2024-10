Albertville : rendez-vous au Grand Bivouac du 14 au 20 octobre  

Les discussions et les films se concentrent sur des sujets d'actualité, rendant hommage aux héros du quotidien qui luttent pour un monde meilleur, avec des focus particuliers sur l'Ukraine, le Proche-Orient, Haïti, l'Arménie et le Rwanda. Un salon du livre est également organisé, mettant en avant les récits de ceux qui résistent aux adversités mondiales.

Parmi les invités notables, on trouve des grands voyageurs, écrivains, explorateurs et reporters tels qu'Olivier Weber, Valentine Goby, Pierre Haski, Etienne Klein, ainsi que l'alpiniste Sophie Lavaud et le réalisateur François Damilano.

Le Grand Bivouac.

D'autres personnalités littéraires comprennent Sarah Marty, auteur de Soixante jours publié chez Denoël, Jennifer Lesieur, lauréate du prix Goncourt de la biographie pour Rose Valland, l’espionne à l’œuvre chez Robert Laffont, Virginie Troussier, auteure de L’homme qui vivait haut chez Éditions Guérin, une enquête sur la disparition du médecin alpiniste Nicolas Jaeger.

Simon Parcot avec Le chant des pentes aux éditions Le Mot et le Reste, Hemley Boum, lauréate du prix Ahmadou-Kourouma pour Le rêve du pêcheur chez Gallimard, Lune Vuillemin auteur de Border la bête chez La contre allée, Clara Gaymard avec Ma Francigena aux éditions L'Editeur à part, l’écrivain et journaliste Ismaël Khelifa pour Ce que la vie a de plus beau chez Les Escales, Maryna Kumeda avec Journal d’une ukrainienne aux éditions L'Aube, Laetitia Klotz avec Comme on attend le jour chez Michikusa Publishing, Grégoire Domenach pour Refuge au crépuscule aux éditions Bourgois, Olivier Poivre d’Arvor avec Deux étés par an chez Stock, les globetrotters Sophie Planque et Jérémy Vaugeois aux éditions Hemeria, et Delphine Minoui pour Badjens aux éditions du Seuil.

