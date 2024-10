Partout, les ogres nous terrifient

Cronos est-il le premier ogre à apparaître dans les légendes ? Après tout, il est un véritable mangeur d’enfants, et pas n’importe lesquels : ses propres progénitures. Celui qui dévorait les enfants de sa sœur et épouse Rhéa a de quoi faire frissonner les générations entières. Avec son corps gigantesque, sa barbe épaisse et ses dents acérées, Étienne Friess redonne vie à cette figure titanesque de la mythologie grecque, capturant la grandeur, la puissance et l’aura divine de ce premier ogre antique.

Le voyage ne s’arrête pas là. Dans l’imaginaire nordique, son équivalent, Ymir, géant originel et ancêtre de tous les géants, incarne une autre forme de dévoration cosmique. Sous la plume de Cécile Roumiguière, nous plongeons dans les ténèbres de la Russie pour y rencontrer la terrifiante Baba Yaga, ogresse des contes slaves, avant de croiser la route de Lamia, en Grèce, et de Yama-Uba, au Japon.

Plus au sud, Kammapa en Afrique, les démons onis au Japon, et le redoutable Mapinguari en Amazonie viennent enrichir cette fresque d’ogres universels, à travers des récits qui font trembler les continents.

Les illustrations, quant à elles, sont certainement le point fort de cet album. Avec leurs décors fantastiques et parfois effrayants, elles captent l’attention et imposent une identité visuelle forte. Étienne Friess sait jouer sur les contrastes, rendant palpables l’étrangeté et la dangerosité de chaque créature, quitte à reléguer le texte au second plan, et de ce fait rester dans la superficialité.

Des ogres dans nos bibliothèques

L’album Ogres et Ogresses se savoure lentement, à l’endroit, à l’envers, en explorant chaque détail. Universel dans sa portée, cet ouvrage se destine aussi bien aux jeunes lecteurs qu’aux grands enfants nostalgiques.

Le sixième tome de la collection Encyclopédie du merveilleux, sous la direction de Benjamin Lacombe, enfonce une porte timidement ouverte par les autres éditeurs : l’univers onirique populaire illustré.

Un fait peu étonnant quand on sait que le directeur de collection a lui-même illustré l’inégalable Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll (trad. Henri Parisot) aux éditions du Soleil, avant de s’attaquer aux figures animales du pays du soleil levant avec Esprits & Créatures du Japon, dans la même maison, en 2020.