La francophonie et ses oeuvres à l'épreuve d'internet

Les industries culturelles francophones doivent prioriser cette visibilité pour éviter l'invisibilité de leurs productions. L'initiative conjointe vise à optimiser l'exposition de la diversité culturelle à travers des solutions numériques et des programmes de recherche.

En janvier 2024, le ministère de la Culture a lancé un nouvel appel à projets, suite au succès de celui de 2022. Sur les 39 candidatures reçues, 13 lauréats ont été retenus par un comité de sélection composé d'experts et de personnalités qualifiées. L'objectif était de soutenir des projets innovants et pertinents dans divers secteurs des industries culturelles et créatives, portés par des acteurs de tailles et natures variées.

Hack the radio porte, à travers « Elson podcasts », le projet de création d’une application de recommandation de podcasts et d'une interface semblable à un tableau de bord d’enrichissement des métadonnées pour les podcasts.

Istor.io est une plateforme web qui vise à agréger, centraliser et diffuser les éléments de programmation culturelle d'un territoire afin d'en accroître la visibilité auprès des publics.

Elle vise à offrir aux professionnels de la culture un cadre de conception, d'édition et de valorisation simplifiées d'outils de médiation numérique adaptés à leurs publics et objectifs de fréquentation, les rendant totalement autonomes dans la gestion et l'évolution de leurs parcours de médiation, sans besoin de formation préalable aux métiers du numérique.

Proarti2 vise à renforcer la découvrabilité et l'intérêt autour des pages de collecte des projets artistiques émergents et indépendants. Il offre un accompagnement sur mesure des porteurs de projets en étudiant leurs besoins spécifiques et en offrant la réponse la plus appropriée. A travers un panel de dispositifs clé en main pour le développement de leur projet (solutions digitales de levée de dons, accompagnement humain et juridique, etc.), il facilite l’ouverture des porteurs de projets à un plus large public.

Le projet Kalimba (Youscribe) développe une plateforme permettant de structurer, valoriser et diffuser numériquement les titres produits par les éditeurs africains (Afrique subsaharienne et Afrique du Nord) afin d'en développer la découvrabilité sur les réseaux ainsi que dans les grandes bases de données de référence des bibliothèques académiques. Il offre au secteur de l'édition africaine francophone un guichet unique mutualisé permettant d'être visible et trouvable dans les grandes bases de données internationales.

La liste complète des lauréats est proposée ci-après :

