Spotify inaugure son catalogue de livres audio en France

À l'entrée des années 2020, Spotify s'était plus franchement intéressé aux livres audio. Quelques années plus tard, le géant du streaming musical inaugure un catalogue dédié, pour la première fois à des marchés non-anglophones. Les utilisateurs de la France, des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg peuvent désormais accéder à 15.000 références en français, et autant en néerlandais et flamand.

Il n'est toutefois pas question d'écoutes illimitées sur abonnement, comme pour la musique. Les abonnés premium bénéficient d'un forfait de 12 heures d’écoute de livres audio, et peuvent ensuite acheter des heures supplémentaires par tranches de 10 heures pour 9,99 €. Pour les utilisateurs de la version gratuite du service, l'achat de livres audio est possible dans l'application.

Un événement parisien

Pour annoncer l'ouverture de ce catalogue de 15.000 titres en français, Spotify s'est, à l'occasion d'un événement dédié, assuré la présence de représentants d'acteurs locaux du livre audio. Laure Saget, PDG d'Audiolib (Hachette), par ailleurs présidente de la commission livre audio du Syndicat national de l’édition, Liza Faja, la directrice de Lizzie (Editis) ou encore Éric Marbeau, directeur de la distribution numérique chez Madrigall, ont ainsi participé à la présentation de cette nouvelle offre.

Du côté de la création, Blynd Media, société spécialisée dans la production de livres audio immersifs, était aussi de la partie, avec son PDG Timothée Borne sur scène.

Une manière pour la multinationale suédoise de montrer patte blanche à l'industrie de l'édition française, alors qu'elle est régulièrement la cible de critiques quant aux rémunérations reversées aux artistes et aux majors ou labels, dans le domaine musical.

« L’envergure de Spotify a le potentiel d’augmenter considérablement la taille de l'industrie en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg », souligne ainsi Spotify dans un communiqué, en permettant « à un plus grand nombre d'auditeurs de découvrir et d'entrer en contact avec l’univers des livres ». L'acteur du streaming laisse aussi entendre « des innovations futures pour le format des livres audio grâce aux outils de découverte et éditoriaux de premier plan de Spotify ».

Un acteur incontournable

En novembre 2021, afin d'entrer directement dans la compétition autour des livres audio, Spotify s'était offert Findaway, l’un des plus importants fournisseurs de livres audio numériques. En septembre 2022, il dévoilait un catalogue de 300.000 titres, réservés au marché américain.

« Les livres audio sont les prochains produits à entrer en scène, car nous distinguons un marché substantiel inexploité : alors qu'ils ne représentent qu’une part de 6 à 7 % sur le marché plus large du livre, cette catégorie augmente de près de 20 % d’une année sur l’autre », expliquait alors Nir Zicherman, vice-président de Spotify et responsable Monde pour l'entreprise.

À l'origine, le système Spotify se basait uniquement sur un achat à l'acte des livres audio, avant l'ajout de 15 heures d'écoute aux comptes de ses abonnés premium aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, dès 2023. Un choix qui avait sérieusement entamé les finances du groupe, mais faisait office d'alléchant produit d'appel face à la concurrence.

Enfin, en mars 2024, toujours aux États-Unis, l'opérateur a lancé une offre d'abonnement dédiée aux livres audio : pour 9,99 $ par mois, il est possible de s'abonner pour bénéficier de 15 heures d'écoute mensuelles, sans interruption ni publicité d'aucune sorte, mais avec un catalogue de 200.000 titres « seulement ».

En France, l'abonnement Spotify « Premium » est proposé au prix de 11,12 €. Depuis 2016 et une procédure de conciliation du Médiateur du Livre, en France, le modèle d'accès aux livres numériques ou audio par abonnement, sur un modèle illimité, est considéré comme contraire à la législation sur le prix unique du livre numérique.

Ainsi, la plupart des abonnements, à l'image de celui de Spotify, sont limités : « le montant de l’abonnement acquitté permet de créditer chaque mois un compte dont est défalquée chaque consultation en fonction du prix fixé par l’éditeur », explique le Médiateur du Livre.

