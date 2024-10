Un univers steampunk qui dépasse les frontières de la littérature

Dans ce roman, Lou Dulac nous plonge dans un univers aussi riche qu’original où s’entremêlent magie, complots politiques et intrigues familiales. C’est un projet ambitieux qui, en plus de son histoire palpitante, propose une expérience immersive portée par une maison d’édition éco-responsable. Et surtout, c’est un projet 100 % made in France. Cocorico !

Une épopée vengeresse, un royaume au bord du chaos

Dans Rivage, nous suivons Them, une princesse déchue qui survit dans les bas-fonds de Kosma, une cité où dominent l’oppression et le danger. L’héroïne, évincée par son propre frère, rêve de reconquérir le pouvoir. Accompagnée de son tuteur Archivad, elle tente d’échapper à la milice royale qui traque les mages et les jette en prison.

Elle croise la route de l’Ordre d’Orune, une société secrète qui vise à restaurer la magie. Malgré elle, la jeune femme se voit mêlée à une lutte où alliances et trahisons se tissent. Elle devra déjouer les complots qui menacent l’équilibre fragile de Kosma pour reconquérir le trône et prouver sa capacité à régner.

Le steampunk décliné sur plusieurs médias

Ce qui fait la force de Rivage, au-delà de son intrigue haletante et de son style soigné, c’est la richesse de son univers transmédia. Le projet ne limite pas au roman : Kosma’s Chronicles, un jeu vidéo créé par Lou Dulac, permet aux fans de découvrir les événements antérieurs à l’histoire du livre.

L’univers du roman est également décliné dans un album de musique composé par Joxan Dejasmin pour accompagner les lecteurs et les plonger dans l’ambiance particulière de ce monde steampunk. Des illustrations, réalisées par Passye, viennent compléter cette immersion : une carte du monde, des cartes postales et des portraits des personnages visent à offrir aux lecteurs l’expérience la plus complète possible.

Un projet éditorial fédérateur

Rivage se distingue par son financement participatif et propose à la communauté de la maison d’édition de soutenir activement l’autrice. L’un des atouts de ce financement est la possibilité de précommander le roman avec un marquage argenté à chaud, offrant un écrin luxueux et unique à ce premier tirage. L’un des paliers de la campagne permettra aussi de constituer un stock de livres reliés, visant à satisfaire les amateurs d’objets littéraires rares et précieux.

Un engagement écologique fort

À une époque où l’industrie du livre est souvent critiquée pour son impact environnemental, Rivage fait un pas en avant en matière d’éco-responsabilité. Le financement participatif permet une production à la demande, limitant les surplus et le gaspillage. En ajustant les stocks aux précommandes, cette démarche vise à réduire la surproduction et à limiter l’empreinte écologique de l’édition papier.

En participant au financement de Rivage, les lecteurs recevront un livre de qualité tout en soutenant une démarche plus responsable. Chaque exemplaire est produit avec soin, et cette attention portée aux détails reflète l’engagement de l’autrice et de l’équipe éditoriale à proposer un ouvrage à la fois esthétique et respectueux de l’environnement.

Une expérience littéraire unique

Rivage est plus qu’un roman de fantasy : c’est une immersion qui s’étend au-delà de ses pages à travers l’art, la musique et le jeu vidéo. Ce projet offrira aux lecteurs une expérience unique, tant par le soin apporté au livre que par l’engagement écologique de la maison d’édition. Un ouvrage à découvrir, non seulement pour l’histoire qu’il raconte, mais aussi pour la démarche qu’il représente.

Retrouver la campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule