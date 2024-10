Les lauréats du prix Marine Bravo Zulu 2024 

La mer se gagne au fil de l’eau et toujours avec passion. Celle des forestiers, des architectes navals et des ouvriers des chantiers, des armateurs et des sponsors. Et, bien sûr, celle des marins qui naviguent.

Cette saison, l’expression de cette passion marine est très féminine : Sandrine Pierrefeu, Clarisse Crémer et Maud Bénézit ont su trouver les mots et le dessin pour conter cette mer qu’elles ont su comprendre et parfois soumettre.

Elles ont su le faire avec l’appui d’Ewan Lebourdais, Matthieu de Guillebon et Philippe Metzger — une mixité parfaite pour équilibrer le navire — et gagner le cœur des membres du jury.

Prix Livre : La matelote et les funambules — Sandrine Pierrefeu (Glénat)

Capitaine expérimentée, la matelote mène ses passagers jusqu’aux rives du Grand Nord, d’où les funambules, solides montagnards, traversent les ravins sur un fil. À la fois un récit fait d’expériences vécues et une fable d’aujourd’hui.

Prix Beau Livre : Bois & Marines, des forêts à la mer — Ewan Lebourdais et Matthieu de Guillebon (Odyssée).

De magnifiques photographies rappellent l’emploi des différentes essences de bois pour la construction navale à l’ancienne, dans une belle et grande filière qui va de la coupe des plants en forêt jusqu’au chantier de construction et à la mise à l’eau.

Prix Bande Dessinée : J’y vais mais j’ai peur - Clarisse Crémer et Maud Bénézit (Delcourt)

Le récit du parcours exceptionnel de Clarisse Crémer et — en majeur — de sa très belle navigation en solitaire dans le Vendée Globe, sous la forme d’un long roman graphique réalisé par Maud Bénézit, scénariste et illustratrice.

Mention spéciale Livre : De fer et d’écume — Philippe Metzger (Cent mille milliards)

Un roman qui rend hommage au métier d’officier de marine, aux difficultés et servitudes auxquelles il est confronté, en mer comme à terre. Et aux relations humaines complexes qui se nouent avec l’équipage, les pairs et la hiérarchie.