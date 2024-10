Facebook, Instagram : l’ADAGP s'entend avec Meta

Avec cet accord, il sera possible pour les utilisateurs de continuer à visionner et à partager les œuvres issues du répertoire de l’ADAGP sur les plateformes telles que Facebook et Instagram en France. Les artistes sous l’égide de l'association bénéficieront ainsi d’une « rémunération appropriée » pour l’utilisation de leurs créations.

Une volonté de "protéger le droit d'auteur"

Marie-Anne Ferry-Fall, Directrice générale de l'ADAGP, partage : « Nous sommes ravis de pouvoir, grâce à cet accord, reverser une juste rémunération à tous les artistes qui nous ont confié la gestion de leurs droits exclusifs. La licence accordée à Meta permettra aux utilisateurs de ces plateformes de partager les œuvres qu'ils apprécient, tout en respectant les droits de leurs créateurs. Cet accord démontre que la diffusion massive des œuvres et le respect des droits ne sont pas incompatibles, et que les services en ligne peuvent se développer sans sacrifier la protection de la création. »

De son côté, Laurent Solly, Vice-Président de l'Europe du Sud chez Meta, explique : « Nous sommes fiers de travailler aux côtés de l'ADAGP et de renforcer ainsi notre soutien aux auteurs et aux détenteurs de droits. Depuis plusieurs années, Meta a développé des outils dédiés tels que Rights Manager qui fournissent aux titulaires de droits des informations et des données sur leur contenu et leur permettent de contrôler facilement quand, comment et où leurs œuvres sont partagées sur les plateformes de Meta. »

Et de conclure : « En réaffirmant notre volonté de protéger le droit d'auteur sur nos plateformes, cet accord montre la force de la collaboration entre les plateformes en ligne et les détenteurs de droits pour défendre la propriété intellectuelle et soutenir les arts visuels. Meta et l'ADAGP s'engagent à renforcer l'écosystème à la fois pour les utilisateurs et les détenteurs de droits en France et au-delà, et se réjouissent de poursuivre cette collaboration visant à promouvoir les arts visuels et à protéger le droit d'auteur. »

Et l'IA ?

Aucune précision n'est cependant donnée au sujet de la question épineuse et complexe de l'intelligence artificielle. Meta, qui est l'un des acteurs principaux de l'IA, avec son modèle LLaMA.

Cet accord intervient par ailleurs peu après que l’Observatoire ADAGP-SGDL a publié un rapport sur l’impact des intelligences artificielles génératives (IAG) sur les artistes-auteurs.

Selon cette enquête récente, basée sur réponses de 1614 artistes-auteurs actifs dans les secteurs de l'écriture et des arts visuels, 60 % des créateurs considèrent les Intelligences Artificielles Génératives (IAG) comme une menace pour leur profession, en particulier dans les domaines de l'illustration, de la bande dessinée et de la traduction. L'étude met en avant une opposition généralisée à l'utilisation de leurs œuvres par l'IA et un plébiscite pour la création d'un label qui distinguerait clairement les œuvres générées par les humains de celles produites par les machines.

À LIRE - Haro sur les robots : des auteurs appellent à la prudence avec l'IA

Dans le secteur des arts visuels, l'enquête montre que presque la moitié des participants proviennent des beaux-arts, un taux qui est inférieur à celui des 60 % de membres représentés par l’ADAGP. Les dessinateurs, les illustrateurs pour la jeunesse et les auteurs de bandes dessinées sont particulièrement sur-représentés dans les réponses, représentant 25 %, contre 15 % des membres de l'ADAGP.

Crédits photo : Mike MacKenzie (CC BY-SA 2.0)