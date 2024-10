Tisser la BD, un défi à relever au Musée de la Toile de Jouy

Le Musée de la Toile de Jouy, en lien avec sa célèbre manufacture, annonce, avec le Campus Versailles, la Maison Casal, Inouï Éditions et l’Association des Amis du Musée, l’édition 2025 du Prix Toile de Jouy.

Cette édition, intitulée « Bulle de Jouy », fait écho à une exposition consacrée à la bande dessinée prévue au printemps prochain. Lorsque l’univers des cotonnades imprimées rencontre celui du neuvième art, deux mondes distincts fusionnent pour créer un dialogue entre traditions et modernité.

Depuis sa création en 2019, le Prix Toile de Jouy offre une grande visibilité aux finalistes. Il accompagne ces talents émergents dans leur parcours, facilitant les échanges avec des experts des arts décoratifs et de l’industrie textile. Les participants contribuent à l’évolution des motifs Toile de Jouy à travers leur inventivité.

Le concours est ouvert aux étudiants et aux créateurs confirmés. La créativité, la qualité graphique et l’originalité seront des critères essentiels, ainsi que le respect du thème imposé.

Créateurs et créatrices peuvent envoyer leurs candidatures jusqu'au 27 janvier 2025. Du 6 mars au 4 avril 2025 découvrez l'exposition des 20 finalistes au Campus Versailles. La remise du prix se déroulera le 8 avril 2025 à 18h30 au Musée de la Toile de Jouy. L'exposition des 17 finalistes et des 3 lauréats sera disponible dès le 8 avril 2025 au Musée de la Toile de Jouy.

Le vainqueur de chaque catégorie : étudiant - créateur professionnels - prix du public, recevra 1000€, grâce à la Maison Casal et Inouï Éditions. Le prix du public sera décerné sur Instagram.

La rencontre entre la bande dessinée et la Toile de Jouy

Christophe-Philippe Oberkampf, créateur de la Manufacture de Jouy-en-Josas, a bâti la réputation de son atelier sur la richesse et la variété des motifs Toile de Jouy dès 1760. La renommée de ces motifs tient à l’innovation constante de ses graveurs-dessinateurs, qui trouvaient sans cesse de nouvelles inspirations. Ils utilisaient la Toile de Jouy comme un espace de création, explorant motifs, palettes de couleurs et compositions pour raconter des récits inédits.

Malgré les différences entre leurs supports et leurs fonctions, la Toile de Jouy et la bande dessinée partagent une approche commune de la narration. Elles se rejoignent dans l’art de la composition visuelle et l’attention aux détails. Leurs méthodes de narration visuelle et leur influence culturelle et sociale se croisent.

Les lauréats de la dernière édition sont Laure McIntosh dans la catégorie étudiants, Leslie Johnson chez les créateurs professionnels, quand Claire Saunier a reçu le prix du public.

Crédits photo : Campus Versaille