Revoir Comanche : entrez dans l'ère post-western  

À cheval sur des époques (p.15)

Voici une image d’Épinal constitutive des codes du western : un cheval attaché devant l’abreuvoir (généralement celui du saloon). Mais dans Revoir Comanche, nous sommes en 1932, très précisément et les cowboys ont disparu : « Accrocher la bride du cheval à une pompe à essence introduisait un décalage avec cette représentation classique du Far West. Autant qu’avec l’un des deux protagonistes de l’histoire, Red Dust. Cet homme, qui fut porte-flingue, travaillant à l’époque pour Comanche, est aujourd’hui un vieux bonhomme, qui vit encore dans cette fin de XIXe siècle. Le monde a changé autour de lui, totalement. Et il est aussi raccord avec cette nouvelle époque que ce cheval qui cherchera en vain de l’herbe à brouter : les États-Unis se sont dotés de routes. Et sur le bitume, rien à manger. »

Une incongruité, vestige d’un temps noyé dans la modernité, sans pour autant occulter que les terres alentour restent sauvages. « La page s’ouvre sur des brumes, des forêts : un paysage naturel qui aménage une ambiance paradoxale avec la réaction atavique de cet animal, qui traque le moindre brin d’herbe. »

Pour restaurer les ambiances, Romain Renard a parcouru des séries de livres proposant des cartes postales anciennes sur les villes américaines. « Je m’étais fait un itinéraire sur carte, sachant précisément quelles cités Red Dust et Vivienne Bosh, la bibliothécaire venue le sortir de sa retraite parcourraient. »

Durant tout le début du trajet, elle aura l’ascendant sur lui : Red Dust n’a plus rien du porte-flingue qu’il incarna. « Dans ce restaurant où ils s’arrêtent, il se fait molester par un bûcheron, qui le met à genoux. Il est ridiculisé et la seule chose qu’il parvient à frapper, ce sont les bijoux de famille du type… parce qu’ils sont à sa portée. »

Red fanfaronne, joue l’orgueilleux, mais sera sauvé par Vivienne, qui sort un revolver de son sac à main, laissant le vieux cow-boy sans voix. « C’est elle qui conduit la voiture, parce qu’il ne sait pas conduire, pour une traversée de différents États – dont certains où il est recherché. Lui ne connaît que les voyages à cheval. Devant une femme aussi indépendante, qui plus est enceinte, il devient passager de son voyage. »

S’écrit alors une version révisée de L’Enfer, avec Vivienne en Virgile, pour guider Red, nouveau Dante, dans un monde dont il ignore tout. « Il y a quelque chose d’Ulysse également, dans ce road-trip : le roi d’Ithaque quittait Troie vaincue pour retrouver Pénélope, comme Red, qui revient vers Comanche. » Deux mondes qui se confrontent…

Vision d’un ange de l’Ouest (p.39)

Revoir Comanche a quelque chose de la réécriture du conte de fées. Si Romain Renard s’éloigne du western et de ses codes, cette séquence introduit comme à plusieurs autres reprises un élément quasi fantastique. « C’est une apparition de Comanche, à cheval, en chevalier nocturne, que Red doit regarder droit dans les yeux. La revoir implique deux idées : certes, retrouver un amour ancien, donc un passé, mais donc s’y confronter. C’est un rendez-vous crucial et qu’il a fui toute son existence. »

Une apparition que l’on doit à l’esprit de Red, peut-être bien, mais qui n’est pas la seule. « Au cours de leur périple, tous les hommes que Red a tués lui reviennent, pures émanations de son cerveau, et lui parlent, ils ricanent, commentent… Ils sont là pour le hanter, comme autant de fantômes morts par sa main. »

Et de citer New Iberia Blues de James Lee Burk (trad. Christophe Mercier) : « J’ai toujours été persuadé que les morts parcourent la terre bien des années après que nous avons tenté de les enfouir sous des pierres. Et je suis persuadé qu’ils sont plus nombreux que nous. C’est pour cette raison que je n’ai jamais discuté l’idée qu’ils pénètrent dans nos existences et tentent de les remodeler pour racheter les leurs. »

Quand d’ordinaire, c’est un chevalier blanc qui par un baiser réveille la princesse endormie, les codes sont ici inversés : Comanche est la cavalière porteuse d’espoir, Red le vieil ours assoupi dans son passé. Il suffit d’une seconde pour que l’espoir renaisse : il y a bien dans sa poitrine, un cœur tapi qui bat…

Reste que dans cette séquence précisément, Comanche est « intacte », telle qu’il l’a connue, jeune, splendide, charismatique. « Les spectres qui ponctuent le récit sont des projections mentales de types en train de pourrir sous terre. Quand il pense à eux, Red sait pertinemment qu’ils nourrissent les asticots, six pieds sous terre. »

Comanche, elle, devait apparaître telle qu’il l’a laissée, telle qu’en son souvenir, avec toute la charge émotionnelle que cela charrie.