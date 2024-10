La sociologie face aux défis environnementaux

L’écologie ne peut se réduire à la physique : l’action, pour atténuer la dégradation de l’environnement ou s’y adapter, sera inévitablement sociale.

Comment la dégradation de l’environnement transforme-t-elle les individus, les collectifs, les États ? Comment ceux-ci problématisent-ils les réponses à y apporter ? Selon quels liens avec la science et l’expertise ? Quelles sont les grandes caractéristiques de l’institutionnalisation de l’environnement ? Comment se mobilise-t-on pour le défendre ?

L’acuité de la crise écologique et climatique suscite un grand nombre de travaux qui puisent dans des traditions sociologiques distinctes – institutionnalisme, pragmatisme et sociologie critique – pour appréhender la diversité des relations entre les sociétés et leur environnement.

Celles-ci s’incarnent dans les grandes thématiques traitées par la discipline : les institutions et politiques publiques, les mobilisations, les risques et controverses environnementales, la gouvernance internationale de l’environnement et les pratiques écologiques ordinaires.

À partir de ces entrées, l’ouvrage se penche sur les questionnements, outils et apports spécifiques de la sociologie de l’environnement, retrace les grandes conceptions des relations entre sociétés humaines et leur environnement biophysique, et informe sur les transformations contemporaines des sociétés.

Les éditions La Découverte nous en proposent les premières pages en avant-première :

Stéphanie Barral est sociologue à l’INRAE au sein du Laboratoire interdisciplinaire sciences innovations sociétés (LISIS). Ses travaux portent sur l’écologisation de l’économie et sur les freins à la transition environnementale. Elle est une des coordinatrices du réseau « Environment and Climate Change » de la société internationale SASE.

Gabrielle Bouleau est ingénieure et politiste à INRAE, au LISIS. Elle étudie les enjeux liés à l’eau et les indicateurs utilisés par l’action publique environnementale.

Fanny Guillet est sociologue au CNRS, au Centre d’écologie et des sciences de la conservation, au Muséum national d’histoire naturelle à Paris et chercheuse associée au LISIS. Ses travaux portent sur l’action publique environnementale, les organisations et le rôle de l’expertise.