Mokhtar Amoudi : “Les lecteurs s’attachent particulièrement aux premiers romans

ActuaLitté : Qu’avez-vous ressenti en recevant le Prix envoyé par la poste pour votre premier roman en 2023 ? Selon vous, qu’a représenté cette récompense pour votre carrière littéraire ?

Mokhtar Amoudi : Il se trouve que mon livre est paru le 24 août 2023 au matin. À midi, ce même jour, Gallimard m’a appelé pour m’annoncer que j’étais lauréat de ce prix. Et, donc, je me suis dit : « Me voilà bien lancé. »

De quelle manière le Prix envoyé par La Poste a-t-il modifié votre perception du monde de l’édition ? Quel regard portez-vous sur la manière dont l’industrie du livre soutient les premiers romans et les nouveaux auteurs ?

Mokhtar Amoudi : La particularité de ce prix est qu’il vous fait rentrer dans son monde. La Fondation La Poste étant partenaire de plusieurs salons, j’ai rencontré maintes fois ses membres tout au long de l’année, ce qui n’est pas désagréable. Ayant eu la chance d’être repéré, j’ai compris que certains, y compris chez les lectrices et les lecteurs, s’attachent particulièrement aux premiers romans. Comme l’on sonde l’âme et le ventre...

Comment avez-vous découvert l’univers de l’édition lors de la publication de votre premier roman ? Quelles ont été vos premières impressions sur le processus éditorial et la collaboration avec votre éditeur ?

Mokhtar Amoudi : Chez Gallimard, je travaille avec Karina Hocine et Charlotte Von Essen, de très grandes professionnelles. Nous avons réduit le manuscrit, j’y étais habitué, l’ayant moi-même fait seul pendant plusieurs années. À l’époque je travaillais à 200 mètres de Gallimard, donc j’y allais, j’aimais bien l’idée de franchir cette porte aussi souvent que possible.

Le processus dit « des épreuves » en est une. On vous donne le texte, un délai trop court, une table de concordance tenant de l’alphabet esperanto ou d’une civilisation perdue et que les correctrices maîtrisent pourtant. Il faut corriger au crayon à papier. Dans un moment de lucidité collective, nous avons décidé de charcuter le manuscrit pour la dernière fois. Et je fus le boucher...

Comment s’est passée votre expérience en tant que membre du jury pour l’édition 2024 du Prix envoyé par la poste ? Quelles différences avez-vous noté entre votre propre expérience de lauréat et le rôle de juré que vous avez tenu l’année suivante ?

Mokhtar Amoudi : Nous avons donc reçu la sélection début juillet. Les deux premiers romans que j’ai lus sont ceux qui ont eu ma préférence. Lors des délibérations, nous avons donc défendu nos choix et Olivier Poivre d’Arvor présidait. C’est intéressant d’être membre d’un jury, on comprend bien des choses. Quant à moi, j’ai senti que je rendais « mon prix ». C’est très bien ainsi et j’étais très heureux pour Anatole Edouard Nicolo (À l’ombre des choses, Calmann-Lévy). Il a la pureté en lui.

Avez-vous rencontré des défis spécifiques lors de la publication de votre livre ? Comment les avez-vous surmontés ? Selon vous, quels sont les atouts et les faiblesses du secteur de l’édition actuel pour accompagner les auteurs débutants ?

Mokhtar Amoudi : Le défi était physique, j’ai beaucoup rencontré le public, j’ai voyagé. On m’a envoyé dans toute la France, en Algérie, au Liban. Je disais oui à tout. « Ok, j’y vais. » Mais c’est bien que ça s’arrête, je peux enfin me poser. Et je suis reconnaissant envers ceux qui ont pris le temps de s’intéresser à mon roman. Vraiment.

Ensuite, j’ai eu l’occasion d’analyser sa réception. Certains faits m’ont marqué. Des sujets tirés du roman ont intéressé, d’autres moins. C’est ainsi.

Le renouvellement du public est important, même si le smartphone vampirise beaucoup de choses. C’est le défi des éditeurs, il me semble. La rencontre de l’offre et de la demande, demande qu’il faut stimuler, encourager. Créer.

J’ai eu la chance d’être très bien accompagné donc ma réponse serait de peu d’intérêt. Le plus grand défi désormais, c’est le second.

Crédits image : Mokhtar Amoudi et Olivier Poivre d’Arvor, président du jury du Prix du livre envoyé par La Poste - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Prix Envoyé par La Poste 2024 : l'art délicat du premier roman