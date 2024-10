Paris vit-il les derniers instants de ses bouquinistes ?

« L’avenir ne sera pas bon », regrette Jérôme Callais, Président de l’association culturelle des bouquinistes de Paris. Inquiet face au faible nombre de réponses à l’appel à candidatures lancé par la Ville de Paris un mois plus tôt — seulement 5 en 2023, contre 71 en 2022, selon Sortir à Paris — il dresse un bilan de santé peu positif de la profession, soulignant sa fragilité croissante.

En cause, principalement : la précarité croissante du métier, alimentée par la politique de la Ville de Paris à l’égard des bouquinistes. Pour rappel, fin juillet 2023, la préfecture de Police annonçait son intention de déplacer les bouquinistes des quais de Seine pour « des raisons de sécurité liées aux Jeux olympiques 2024 ». Une décision vivement contestée par les professionnels, qui y voyaient une menace directe pour leur activité. Le Président Emmanuel Macron avait finalement fait marche arrière le 13 février 2023.

"On veut des candidats passionnés"

« Si on a reçu si peu de candidatures, c’est parce que la Ville de Paris a annoncé les places sans nous prévenir, ni même nous consulter », lance Jérôme Callais. En conséquence, l’association estime avoir disposé de « trop peu de temps » pour diffuser l’information et permettre une candidature efficace. « Un mois, c’est insuffisant », souligne-t-il, malgré le fait que la Ville ait finalement prolongé le délai d’une semaine, jusqu’au 21 octobre 2024.

« Ce défaut de communication aboutit à un véritable manque dans la transmission des savoirs », poursuit-il. Bien que la SLAM (Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne) ait mis en place une formation dédiée à la librairie ancienne, le métier reste encore mal compris, malgré ses exigences. « Nous avons reçu des dossiers qui n’étaient pas en rapport avec le métier. Mais nous, on veut des candidats passionnés, car c’est une profession qui en exige », pointe l’amoureux des lettres.

Bouquinistes ou boutiques pour touristes ?

De la passion donc, à défaut d’un revenu conséquent. Une situation financière précaire qui peut freiner les candidats, surtout les plus jeunes. « 85 % des bouquinistes ont plus de 50 ans », rapporte Jérôme Callais. Et d’argumenter : « La plupart ont choisi d’exercer après avoir eu des enfants, et payé tous les frais qui vont avec », le métier ne permettant pas d’assumer ces frais.

Alors, pour pallier le manque de bénéfices, certains ont opté pour la vente de produits touristiques, aux marges plus lucratives et à l’attrait immédiat. Et depuis, les tours Eiffel miniatures et autres objets ont envahi les stands de ces librairies à ciel ouvert, se transformant d’un même temps en boutiques touristiques ambulantes. « À force de vendre des souvenirs, les clients viennent de moins en moins », déplore le bouquiniste.

Et pourtant, ces derniers sont contraints de respecter un règlement strict, établi par la Ville et modifié en 2019. Parmi les 4 boîtes disponibles à la vente, une seule peut servir à « la vente de monnaies, médailles, timbres-poste, objets de petite brocante, cartes postales, souvenirs de Paris et de certains supports de communication et de diffusion culturels de techniques anciennes », peut-on lire dans l’arrêté municipal portant règlement des bouquinistes des quais de la Seine.

"Ce n'est pas à nous de faire la police"

« Ces produits et souvenirs font vivre bon nombre de bouquinistes », rendant leur présence nécessaire et indiscutable. « Mais certains en abusent », indique le professionnel, sans les accabler. « Si la réglementation n’est pas respectée, c’est l’avenir du métier qui en pâtit, au risque de le faire disparaître. Et ce n’est pas à nous, association, de faire la police », lance le Président de l’association.

En attendant, dans l’espoir de préserver leur métier et de susciter de nouvelles vocations, les bouquinistes de Paris ont soumis un dossier de candidature auprès de l’Unesco. Ils aspirent à faire reconnaître leur activité comme patrimoine immatériel mondial, afin de protéger ce savoir-faire emblématique et attirer de nouvelles générations.

Contactée, la Ville de Paris n’a pas encore répondu à nos sollicitations.

Crédits image : ActuaLitté / CC-By-SA 2.0