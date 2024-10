Trois nominations au cabinet de Rachida Dati

Depuis le retour de Rachida Dati rue de Valois, son cabinet se reforme, sous la direction renouvelée de Gaëtan Bruel. Avant de travailler aux côtés d'Attal, puis de Dati, Gaëtan Bruel fut en effet directeur de la Villa Albertine, lieu de résidence new-yorkais ouvert en 2021, présenté comme un lien entre la France et les États-Unis « au service des arts et des idées ».

Un arrêté daté au 10 octobre 2024, signé par la ministre de la Culture, informe de l'arrivée de trois nouvelles personnalités au sein de son cabinet.

Emmanuelle Dauvergne a été rappelée pour siéger en tant que conseillère auprès de la ministre. Conseillère de Paris depuis 2008, élue du 7e arrondissement et conseillère régionale d'Ile de France, elle fait partie des proches de Rachida Dati, elle-même maire du 7e arrondissement de Paris.

Autre retour, celui de Romain Pagès, nommé directeur adjoint de cabinet, en charge de l'audiovisuel et de la presse. Dernièrement, il fut en charge du suivi de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, des ressources et financements du sport, auprès d'Amélie Oudéa-Castéra, alors ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.

La dernière nomination officialisée par l'arrêté du 10 octobre n'est autre que celle de Delphine Christophe, qui a ainsi laissé vacant son poste de directrice de la DRAC Grand Est. Cette dernière est à la recherche de son ou de sa remplaçante.

Une ministre mise en examen

Rappelons que Rachida Dati est une ministre de la Culture mise en examen : la justice s'intéresse à des honoraires de 900.000 € versés par RNBV, une filiale néerlandaise de Renault-Nissan, reçus entre 2010 et 2012 par Dati, alors qu'elle siégeait au Parlement européen. Elle affirme que cette somme rémunérait son activité d'avocate et l'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour le développement international de la firme.

Mise en examen pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public », la ministre reste soupçonnée d’avoir mis son mandat de députée européenne (de 2009 à 2019) au service du groupe Renault-Nissan, pour des actions de lobbying. Si les députés européens peuvent exercer l'activité d'avocat en parallèle de leurs responsabilités, le lobbying leur est strictement interdit.

Début juillet 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de la ministre de la Culture sur la prescription et l’ancienneté des faits, une procédure qu'elle avait impulsée afin de clore l'enquête en cours. Le Parquet national financier mettrait « la dernière main à son réquisitoire définitif en vue d’un éventuel renvoi devant le tribunal correctionnel », indiquait récemment Le Monde...

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0