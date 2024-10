Aux origines des salons : dis, comment on fait un festival littéraire ?

En moyenne, la création d’un festival engage sept personnes, remettant en question l’idée du créateur solitaire. La majorité des festivals sont créés par des équipes ayant des liens forts (famille, amis, conjoints).

Plus de 38,3 % des équipes de création sont composées de membres familiaux, 25,6 % sont des conjoints, et 16,1 % des amis. Ce phénomène est encore plus marqué dans les zones rurales, où les ressources sont limitées.

Les équipes des festivals sont souvent composées de bénévoles (65,3 %), suivis d’artistes (30,8 %), de professionnels de la culture (24,7 %) et d’agents publics (21,7 %). Une part notable (23,3 %) est composée de personnes hors du secteur culturel.

Les motivations principales portent sur la valorisation d’une pratique artistique pour 27 %, et la possibilité pour les artistes de se produire, à 12 %. Les motivations territoriales sont également importantes : revitaliser un territoire par la culture (20 %) et créer du lien social (14 %).

Les motivations économiques sont peu présentes : seulement 1 % des festivals sont créés dans cette optique. Le bon sens n’est pas complètement enterré…

Avec le temps, une tendance à la professionnalisation des équipes se dessine, notamment dans les zones rurales où l’on observe une augmentation des relations professionnelles et des liens associatifs, tout en conservant des spécificités liées à la ruralité.

Dans les zones rurales toujours, les liens familiaux et de voisinage au sein des équipes de création tendent à diminuer avec le temps, au profit des relations amicales, professionnelles et associatives. La part des professionnels de la culture et des artistes a augmenté, tandis que celle des responsables associatifs et des personnes hors secteur culturel a diminué.

« Tout se passe comme si cet objectif de rayonnement par la culture, longtemps poursuivi par les grandes métropoles françaises, s’était déplacé au sein d’espaces à la fois invisibilisés par les dynamiques de métropolisation, mais aussi de plus en plus prisées des populations urbaines », assure l’étude.

« Au contraire, dans un monde rural à la fois marqué par l’intensité des relations sociales et par des phénomènes de restructuration tels que le déclin ou le renouvellement démographique, les festivals pourraient endosser cette fonction sociale, d’autant plus que les lieux capables de remplir cette fonction se raréfient. »

« Fait intéressant enfin, la spécificité des registres de motivation mobilisés par les responsables de festivals ruraux ne change guère avec l’inclusion de la variable temporelle. Cela éclaire le dilemme que nous nous étions posé plus haut à propos de ces registres de motivation : ils sont moins le produit d’une manière d’être rurale que d’un rapport à la ruralité et à ses spécificités structurelles. »

L’échantillon exploitable se compose de 1237 répondants : 55,6 % sont des créateurs de festivals et 44,4 % sont des directeurs. L'intégralité de l'étude est à retrouver ci-dessous :

Crédits photo : Agir pour le vivant, Arles - ActuaLitté, CC BY SA 2.0