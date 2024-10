Festivals et salons littéraires : quel anneau pour les diriger tous ?

Souvent dirigés par des personnes issues des milieux culturels et artistiques, mais avec des trajectoires diverses, les festivals proposent des profils étonnants. Bien entendu se distinguent les créateurs des directions, puisqu’à ces postes ne se retrouvent pas nécessairement les fondateurs. Parmi les répondants, 55,6 % sont des créateurs et 44,4 % des directeurs.

71 % des créateurs ont un niveau d’études supérieur (Bac +3 ou plus), comparé à 41 % dans l’ensemble des professions culturelles. Les directrices sont souvent des femmes, tandis que les créateurs sont majoritairement des hommes. En revanche, les manifestations de grande envergure (budget dépassant un million d’euros) sont principalement pilotées par des hommes.

Si les femmes peinent à accéder aux postes à responsabilité dans le secteur culturel, les festivals font exception avec une féminisation croissante des directions, notamment depuis les années 2010. De fait, parmi les directeurs de festivals, 55 % sont des femmes, une tendance qui illustre une féminisation croissante des postes de direction. À partir des années 2010, le nombre de femmes dirigeantes avait augmenté, devenant majoritaires dès 2015.

Les festivals en zones urbaines sont plus souvent dirigés par des personnes diplômées et issues de milieux favorisés — 71 % des dirigeants de festivals (directeurs et créateurs confondus) sont titulaires d’un diplôme de niveau Bac +3 ou plus. Alors que dans les zones rurales, les dirigeants sont souvent plus âgés et issus de classes populaires.

Deux tiers des dirigeants en milieu rural sont bénévoles, tandis qu’en zone urbaine, une majorité est rémunérée. La professionnalisation est marquée par la rémunération, bien que le secteur reste dominé par des logiques bénévoles. 41 % des créateurs de festivals sont bénévoles, tandis que 59 % des directeurs de festivals sont salariés ou prestataires.

A contrario, 62 % des directeurs de festivals exercent cette fonction dans le prolongement de leur activité professionnelle, contre 27 % pour les créateurs de festivals. 58 % des créateurs de festivals sont bénévoles, contre 41 % des directeurs qui sont salariés ou prestataires — et la tendance s’inverse quand on parle de salariat : 27 % des créateurs contre 49 % des directeurs.

Une évolution générationnelle s’observe : les motivations des créateurs de festivals varient selon les générations : les pionniers (nés avant 1960) mettaient l’accent sur la revitalisation des territoires. Les créateurs des années 1980 privilégiaient la défense d’un secteur artistique spécifique. La génération des années 1990 réinvestit pour sa part des valeurs sociales, avec un accent sur le lien social.

37 % des créateurs de festivals ont plus de 69 ans, contre seulement 26 % des directeurs — seuls 19 % d’entre eux ont moins de 40 ans et seulement 15 % des créateurs d’événements.

1237 répondants ont participé à l'enquête réalisée entre février et juin 2023. Les résultats complets sont disponibles ci-dessous en intégralité.

Crédits photo : Comédie du livre à Montpellier - ActuaLitté, CC BY SA 2.0