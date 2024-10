Les festivals : entre création, gouvernance et transition

Les festivals sont devenus un élément essentiel du paysage culturel français, marquant chaque année des millions de spectateurs. Leurs processus de création, de gouvernance et leur adaptation aux défis de la transition écologique ont fait l’objet de plusieurs études récentes, basées sur des enquêtes exhaustives.

La première, Gouverner les festivals, s’inscrit dans le cadre d’une enquête approfondie sur la gouvernance des festivals en France. Elle examine la sociologie des créateurs et des directeurs de festivals, leur origine sociale, leur formation, leur genre, et leurs motivations.

Elle s’intéresse également aux dynamiques de professionnalisation du secteur, à la place du bénévolat, aux effets de territoire, et à l’évolution générationnelle des motivations qui poussent à créer ou diriger un festival. Elle se penche sur les conditions de gouvernance et les transformations que subissent ces événements culturels dans le contexte d’un renouvellement des pratiques culturelles et d’une féminisation progressive des postes de direction.

La deuxième, Comment naissent les festivals, s’inscrit dans une perspective d’analyse des dynamiques de création des festivals en France, en se concentrant sur les motivations des créateurs, les profils des équipes impliquées et l’impact du territoire sur ces processus. Elle explore également la manière dont les festivals répondent aux défis de transformation et de transition culturelle, en particulier dans un contexte de mutations territoriales (urbain vs rural).

À travers des données quantitatives et qualitatives, l’enquête se penche sur les spécificités des festivals selon leur localisation, la nature des relations entre les membres des équipes, ainsi que les registres de motivation dominants, tout en tenant compte des effets du temps sur la structuration de ces événements culturels.

Enfin, la dernière, Les festivals à l’épreuve de la transition, prend en considération la viabilité économiques, la gouvernance et les logiques de développement durable pour étudier la situation. Les motivations et dynamiques de création des festivals, incluant les profils des créateurs et directeurs, l’impact des transitions économiques, avec un focus sur la précarité de l’emploi et les défis budgétaires rencontrés par les organisateurs, les enjeux environnementaux, en détaillant les actions déjà mises en place et celles en réflexion (tri des déchets, mutualisation de ressources, réduction de l’empreinte carbone, etc.).

Elle aborde également les effets de la pandémie de Covid-19, qui ont marqué une rupture dans la manière dont les festivals sont organisés, notamment avec une réorientation vers des artistes locaux et des partenariats de proximité. Et, enfin, les transmissions intergénérationnelles des directions de festivals, analysant les difficultés liées au vieillissement des responsables et à la pérennisation des événements.

De forts ancrages territoriaux

L’étude sur la naissance des festivals révèle que la création de ces événements est principalement motivée par des raisons artistiques et territoriales. Parmi les principaux motifs cités par les créateurs, 27 % déclarent vouloir valoriser une discipline artistique, tandis que 23 % souhaitent faire rayonner leur territoire à travers la culture.

Ces motivations varient selon le contexte géographique : dans les milieux ruraux, l’objectif est souvent de renforcer le lien social et d'offrir une vitrine culturelle dans des zones peu desservies par les institutions culturelles traditionnelles.

La création des festivals repose majoritairement sur des liens forts (familiaux, amicaux) au sein des équipes. Environ 38,3 % des créateurs ont des relations familiales avec leurs partenaires dans l’aventure festivalière, tandis que 25,6 % sont conjoints. Cette dimension interpersonnelle est plus prononcée dans les territoires ruraux où les créateurs doivent souvent « faire avec » des ressources limitées.

Aux commandes : professionnels et bénévolat

La gouvernance des festivals présente des spécificités sociologiques notables. Selon l’enquête menée auprès de 1237 dirigeants, la majorité d’entre eux (environ 71 %) sont diplômés de l’enseignement supérieur avec un niveau Bac +3 ou plus​. Cependant, il existe une distinction nette entre les créateurs de festivals, souvent moins diplômés et issus de milieux plus diversifiés, et les directeurs, qui sont davantage des professionnels formés aux métiers de la culture.

Les festivals constituent aussi un espace de professionnalisation, bien que le bénévolat y occupe encore une place importante. En zone rurale, environ deux tiers des dirigeants sont bénévoles, alors que cette proportion s'inverse dans les zones urbaines où la majorité des dirigeants sont rémunérés​.

La transition entre bénévolat et professionnalisation traduit un mouvement de reconnaissance du rôle culturel et territorial des festivals, même si l’accès aux postes à responsabilité reste majoritairement masculin, notamment dans les événements les plus prestigieux.

Défis économiques et écologiques

La gestion des festivals est confrontée à de nombreux défis, dont l’un des plus urgents est la transition écologique. En 2022, 73 % des festivals ont adopté des actions de tri des déchets, une progression remarquable par rapport à seulement 13 % en 2019.

D'autres pratiques environnementales, comme l'approvisionnement en circuits courts (57 %) et la réduction des déchets (48 %), se sont aussi répandues. Cependant, certaines actions plus ambitieuses, telles que la transition vers des énergies non fossiles ou la gestion de l'eau, restent marginales, avec moins de 20 % des festivals impliqués​.

Sur le plan économique, les festivals font face à une précarité croissante. Près de 30 % des festivals déclarent que leur modèle économique est « incertain », et 45 % mentionnent la précarité des emplois comme un enjeu clé​. Malgré ces difficultés, la période post-Covid a vu l’apparition de nouveaux festivals. En 2022, 26 % des festivals ont augmenté la programmation d’artistes locaux, une tendance durable liée à la crise sanitaire.

Les festivals, qu’ils soient enracinés dans des territoires urbains ou ruraux, évoluent dans un contexte où la professionnalisation, la transition écologique et les contraintes économiques redéfinissent leur gouvernance et leur mode de fonctionnement.

Si les défis sont nombreux, la passion des créateurs et la capacité d’adaptation des équipes permettent de maintenir une dynamique festivalière forte. Les prochaines années seront décisives pour consolider cette transition tout en préservant l’essence artistique et sociale de ces événements culturels.

On suivra en direct les échanges et tables rondes de cette édition 2024 à cette adresse ou ci-dessous :



Crédits photos : Festival Le Livre à Metz 2022 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0