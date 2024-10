Avril Benard : “Fuir une guerre, c'est un moment innommable

Son roman, marqué par une écriture sensible et précise, explore les traumatismes de la guerre, la perte et la résilience humaine. Avril Benard approche cet exil provoqué à travers des détails profonds qui ancrent le lecteur dans la mémoire traumatique. Un choix narratif qui invite à une réflexion sur les répercussions de la guerre, rendant palpable la souffrance. Cependant, s'il s'agit de perte, c'est également d'espoir dont il est question, dans une dualité subtilement tissée.

À l'occasion du salon Lire en Poche, l'ouvrage a été récompensé par Prix de littérature française Lire en Poche 2024 – le jury soulignant l'universalité des thèmes traités : chaque conflit est ici symbolisé dans une guerre symbolique, une séparation. Et la perspective se reflète dans la construction des personnages, et lesles relations qui se délitent face à l'absurdité du conflit.

La poétique de son style est indéniable, et c'est cette musicalité offre une immersion au coeur des émotions : il n'y a pas de bons ni de méchants, seulement des gens en souffrance, pris dans l'urgence d'un départ.

La fiction devient révélatrice, portée par cette voix singulière : loin d'être une œuvre strictement politique, À ceux qui ont tout perdu reste avant tout une narration profondément humaine, mais dont la portée s'étend bien au-delà des seuls événements décrits.

D'ailleurs, même dans les passages les plus tragiques, elle parvient à laisser entrevoir une lumière d’espoir, un hommage rendu à ceux qui, malgré tout, se reconstruisent après avoir tout perdu. Cela confère au texte un équilibre précieux, que l'autrice parvient à maintenir jusqu'à la fin, laissant au lecteur une réflexion ouverte sur la résilience humaine et sur la possibilité, même après les plus grandes épreuves, de trouver des raisons d’espérer.

La romancière nous a accordé un long entretien, comme une relecture de son oeuvre :

Crédits photo : Lire en Poche

