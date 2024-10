"Dans ma solitude d'écrivain, je trouve un bonheur intense"

Lorsque leur petit-fils, prévenu par les voisins, vient frapper à leur porte, il est accueilli avec réticence. Il lui faudra gagner leur confiance et avancer progressivement dans la maison avant de pouvoir leur apporter l'aide nécessaire....

Invité pour la seconde fois à la Fête du Livre de Saint-Étienne, la première en 2022 pour son premier roman paru aux Avrils, Les Yeux de travers, Guillaume Collet répond aux questions d'ActuaLitté :

ActuaLitté : Vous participez cette année à la Fête du Livre de Saint-Étienne en tant que résident de la ville.

Guillaume Collet : À Paris, après la fac, je travaillais sur mon premier roman tout en jonglant avec des petits boulots. Avec ma copine réalisatrice, nous avions également un projet de film, qui s'est heurté au Covid. Une période qui, comme beaucoup, nous a poussé à réfléchir à quel cap nous voulions donner à notre existence. Nous avons finalement décidé de nous lancer dans un projet qui s'éloignait de notre propre vécu, pour explorer les histoires des autres : créer un festival de court-métrage à Saint-Étienne, avec le concours du cinéma Le Méliès.

Une initiative non-compétitive, ce qui nous tenait particulièrement à cœur, et l'ambition d'offrir une plateforme où le public pourrait rencontrer les réalisateurs, mais aussi les membres techniques des équipes de tournage, mettant en avant chaque métier du cinéma. Un mois avant la première édition de ce festival, nous avons déménagé à Saint-Étienne.

Saint-Étienne est à près de deux heures de Paris, et doté d'une véritable vigueur artistique. En parallèle à l'écriture, je suis relecteur de scénarios.

Vous avez choisi, pour votre second roman, de traiter de deux déchéances à l'orée d'une vie.



Guillaume Collet : Ce livre est inspiré de mes deux grands-parents paternels, et leur descente progressive dans la dépendance, au cours de leurs sept dernières années. Une période durant laquelle j'ai pris, un moment, leur tutelle. Moi, jeune confronté à des difficultés financières, j'ai aidé des personnes à un niveau de vie supérieur qui n'avaient jamais eu besoin de personne, mais qui se sont retrouvées totalement dépendantes.

Dans ce récit, je plonge le lecteur dans leur monde, déconnecté et solitaire, pour transmettre le sentiment de souffrance et d'isolement qu'ils éprouvaient, enfermés dans cette bulle, qu'on appelle souvent la folie. Mon approche ne cherche pas à moraliser sur la misère ou les affres de la vieillesse, mais plutôt à offrir une vision sensorielle et immersive dans ces réalités souvent indicibles.

Quel rapport entretenez-vous avec la notion de vieillesse et de dépendance ?

Guillaume Collet : Ma relation avec la vieillesse est teintée d'une certaine crainte ; je ne veux pas me retrouver dans cet état de dépendance extrême. Un sentiment nourri par le spectacle de mes grands-parents qui, autrefois indépendants et vigoureux, ont fini par s'effondrer sous le poids de l'âge.

Mon grand-père, qui avait fait le tour du monde au volant de voitures puissantes et n'avait jamais voulu d'aide, s'est retrouvé dans une vulnérabilité qu'il n'aurait jamais imaginée. Ma grand-mère, autrefois athlète robuste, a subi le même sort. Son corps a tenu plus longtemps que son esprit.

L'héritage qu'ils laissent, et que notre génération doit aussi envisager, n'est pas seulement matériel - une maison remplie de beaux objets, de meubles et de voitures - mais aussi de fragilité humaine. Ce décor bourgeois, qui a longtemps symbolisé leur réussite sociale, est devenu le théâtre d'un huis clos où la vieillesse révèle ses aspects les plus cruels.

Dans cette atmosphère, la famille se présente non seulement comme un thème central de fiction, mais aussi comme une mythologie oppressante que j'ai héritée sans savoir vraiment comment la gérer.

Se dessine en creux, dans votre roman, une opposition entre un jeune attiré par une vie d'artiste, et des aïeux « nouveau riches ».

Guillaume Collet : J'ai choisi d'explorer des thèmes de précarité et de richesse nouvelle, inspirés par un certain déclassement imposé par mes choix. Ce sujet, perçu différemment par chaque individu, m'interroge profondément sur les modes de fonctionnement sociaux et les ambitions personnelles. Politiquement, mon engagement dans ce thème reflète une perspective personnelle, teintée d'une résistance à l'acceptation passive des normes.

Ma compréhension de ces sujets reste hyper subjective, et je m'efforce d'être honnête dans ma démarche. J'explore les relations complexes et parfois conflictuelles, comme celles que j'ai vécues avec des aïeux aux vues politiques et à l'approche du monde radicalement opposées aux miennes.

J'aime relever des défis, comme écrire sur des personnages aussi éloignés de moi qu'un cascadeur, qui sera au centre de mon prochain roman.

Ma dyslexie et ma dysorthographie ne m'ont pas empêché pas d'écrire. J'intègre consciemment des aspects difficiles de la vie dans mes écrits, car ignorer ces réalités serait négliger l'essence même de l'existence. Dans ma solitude d'écrivain, je trouve, en tout cas, un bonheur intense.

