Olivier TaDuc à l'honneur: une exposition XIII à La Fête du Livre

Deux tomes sont pour l'instant parus chez Dargaud, avec Yann au scénario, et Bruno Tatti aux couleurs. Jones, à la base, est un personnage central de la série créée par Jean Van Hamme et William Vance. Major Jones, de son prénom complet, est une ancienne membre de l'armée américaine qui a été amenée à travailler étroitement avec XIII, le protagoniste amnésique en quête de son identité.

Sa capacité à rester calme sous la pression et son expertise en matière de tactiques militaires en font un atout crucial tout au long de la série. Outre ses compétences professionnelles, Jones est également remarquable pour son intégrité morale et son engagement envers ses amis, en particulier XIII, avec qui elle développe une relation profonde et nuancée.

Elle traverse de nombreux dangers pour aider XIII à démêler le vaste complot qui l'entoure, mettant souvent sa vie en péril pour la vérité. Son personnage évolue au fil des albums, passant de militaire de carrière à actrice clé dans une lutte plus grande pour la justice, ce qui enrichit la dynamique du récit et ajoute une couche de complexité à son rôle.

Dans XIII-Trilogy, Jones est en formation à l'école de la Navy de Patuxent River, où elle se confronte à des épreuves exigeantes, notamment le pilotage de divers appareils volants et l'apprentissage avancé du close-combat, domaine dans lequel elle excelle.

Parallèlement, son frère Marcus s'échappe d'un pénitencier avec deux activistes amérindiens. Ensemble, ils occupent l'îlot d'Alcatraz, défiant les autorités américaines en réclamant des droits civiques. Avec une centaine de sympathisants en otage et un arsenal prêt à être utilisé, ils menacent de déclencher un bain de sang pour atteindre leurs objectifs.

Cette situation critique conduit à l'intervention des « Spads » dirigés par le général Ben Carrington, tuteur de la sous-lieutenant Jones, bien connue des lecteurs de XIII. Cette période tumultueuse de sa vie, entre ses jeunes années dépeintes dans Little Jones et ses exploits militaires évoqués dans la série principale, était alors entourée de mystères.

Né le 5 mars 1962 au Perreux-sur-Marne, Olivier TaDuc a été initié dès son plus jeune âge à la bande dessinée avec des classiques comme Astérix ou Lucky Luke. Le dessin devient rapidement pour lui un moyen d'évasion et de prolonger le plaisir ressenti devant certains films, ses premières œuvres étant souvent peuplées de cow-boys et d'Indiens.

Après avoir obtenu un baccalauréat scientifique, il s'engage par contrainte familiale dans des études de médecine, avant de choisir de se consacrer pleinement au dessin et plus particulièrement à la bande dessinée. Bien qu'il fréquente brièvement une faculté d'arts plastiques, ce cursus ne parvient pas à satisfaire son désir d'approfondir sa connaissance du neuvième art.

Sa carrière professionnelle débute véritablement en 1986 lorsqu'il rejoint le journal Triolo édité par Fleurus, où il publie La forêt de Nouhaud, une série jeunesse en collaboration avec le scénariste Dieter. Par la suite, il travaille sur divers projets d'illustration et de bande dessinée pour des éditeurs comme Bayard Presse, Hachette, et Édi-Monde, avant de lancer avec Dieter Sark chez Glénat en 1990.

Olivier TaDuc collabore ensuite avec Serge Le Tendre, scénariste renommé de La quête de l'oiseau du temps, reprenant initialement Les Voyages de Takuan en 1994 chez Delcourt, puis créant la série western Chinaman en 1997 chez Dupuis, qui compte aujourd'hui neuf tomes.

En 2008, sur une idée de Nicolas Barral, il s'oriente vers un style plus léger avec la création de Mon pépé est un fantôme chez Dupuis. En 2013, il renoue avec Serge Le Tendre pour Griffe blanche, une série d'aventures située dans une Chine médiévale fantastique, dont le dernier des trois tomes est paru en 2015.

2024, qui a vu par ailleurs la série XIII fêter ses 40 ans. À cette occasion, le scénariste Jean Van Hamme a accepté de retrouver l'un de ses personnages fétiches à l'occasion d'un album spécial, qui réunit une pléiade de dessinateurs.

Enfin, il faut dire un mot de la librairie qui accueille cette exposition, Des Bulles et des Hommes, installée 11 bis rue du Onze Novembre, à Saint-Étienne.

Née en novembre 2002 sous l'impulsion de Bertrand Saignol et Luc Dancert, l'enseigne spécialisée bande dessinée, avec une belle offre affiches et figurines, participe à la Fête du Livre depuis toujours, mise à part sa première année d'existence. Aujourd'hui, son équipe est constituée de trois employés.

