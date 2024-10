La Romance, un genre qui casse les codes ?

I knew you were trouble, High lover, Valentina, Jamais plus, Seasons, Campus Drivers, Troublemaker... N’en jetez plus : vous tapez à la bonne porte : celle de la romance et de ses titres mystérieux et fulgurants qui ne dévoilent rien de l’intrigue, mais qu’on identifie pourtant rapidement au genre de la romance, un genre qui tire ses racines tout aussi bien des œuvres de Jane Austen que des ouvrages publiés d’abord au Canada par les éditions Arlequin, avant que ces intrigues à l’eau de rose ne conquièrent le monde.

Ce sont donc des figures de la romance qui se sont retrouvées autour de la table à Lire en Poche dans un échange conduit par Hubert Artus. Celles que l’on repère aux files de fans qu’elles ont toujours derrière elles, se sont fait un plaisir d’échanger sur les codes qui font et qui défont les stéréotypes du genre. Entre Alicia Garnier, Rose Mia et le duo qui se trouve derrière le pseudonyme d’Emma Green, la parole était fluide et les interventions joyeuses, mais néanmoins aussi sérieuses.

Les autrices parlent aux lectrices

Et l’on n’a pas peur de revendiquer l’usage d’une écriture qui précisément n’hésite pas à casser les stéréotypes de ce qu’on appelle romance, faute de mieux, mais également pour de répondre à une grille marketing, à un créneau, comme il y a, pour les voitures, celui de la berline, de la familiale ou celle du gros 4X4. À chaque segment automobile, son public, à chaque genre littéraire ses lecteurs, ou, plutôt, ici, en l’occurrence, ses lectrices.

Avouons d’emblée qu’en levant la tête, dans la salle, il faut chercher la présence masculine, et Hubert Artus a tôt fait de se retrouver assez isolé… Si, depuis quelques années, faire venir les autrices phares de ce mouvement impose quelques contraintes aux organisateurs d’événements littéraires, c’est bien parce qu’elles déclenchent un mouvement important, avec des lectrices toujours plus nombreuses. Il faut canaliser les flux. Mais, là encore, on cherche dans les files d’attente des dédicaces, les hommes, hormis ceux qui accompagnent ostensiblement leur compagne.

Le genre de la romance, le genre de la liberté

Mais, quand la parole est donnée aux deux autrices qui se cachent derrière le pseudonyme d’Emma Green, elles avancent prioritairement que l’intérêt de ce genre, c’est précisément la grande liberté d’écriture que l’on peut y trouver. Si le centre de l’intrigue reste, bien sûr, l’amour, tout peut être inventé autour. La liberté est presque totale, tant que l’on reste dans un certain politiquement correct, explicitement demandé, même s’il n’est jamais imposé, par les éditrices, avant la mise en publication.

Mais, on peut tout à fait retourner la question qui est souvent posée aux autrices de romances en leur reprochant de ne mettre dans leur œuvre précisément qu’une ou plusieurs histoires d’amour. En effet, interrogeons-nous : quelles sont les œuvres de fiction qui ne tournent pas autour de l’amour ? Et si l’intrigue ne fonctionne pas dans une œuvre littéraire, ou bien pour un film ou une série, il est souvent possible de mettre en cause la bonne tenue de l’histoire d’amour.

Car sans l’amour, ou quand l’amour ne sonne pas juste, dans sa mise en œuvre, chez les personnages, tout fout le camp. En romance, justement, on ose, on revendique l’histoire d’amour comme le cœur de la construction de l’intrigue.

La romance, le genre qui assume la romance

C’est sans doute là que peut se trouver une argumentation en faveur de la romance, puisque, finalement, de la romance, il y en a dans toutes les œuvres de fiction. Les barrières sont donc difficiles à poser entre ce qui est de la romance et ce qui n’en est pas. Réfléchissez aux livres que vous avez lus, aux films que vous avez lus : dans quelle œuvre n’y avait-il pas d’histoire d’amour ?

Cependant, il faut bien reconnaître qu’il y a des règles qui s’imposent un peu comme des carcans dans la romance et qui semblent donc incontournables. Parlons directement de la règle des règles : forcément, ça doit bien se terminer ! Donc, si vous terminez une œuvre de romance qui ne finit pas bien, ne vous inquiétez pas, c’est qu’il y aura bien évidemment une suite pour assurer un bienvenu happy end…

Comme on dit, dans ces ouvrages, la destination est connue : le suspense est donc très relatif. On est là dans l’exact contraire d’une intrigue policière. C’est donc pour le voyage que les lecteurs choisissent d’être embarqués, pour tout ce qui va se passer entre un début étonnant et une fin attendue.

Du feel good qui parle des faits de société

La romance tend ainsi à se rapprocher d’une autre catégorie qu’on a l’habitude de dénommer comme constituant la littérature « feel good ». Il faut aussi reconnaître que ce sont principalement des autrices qui s’adressent à des lectrices. Mais cela induit, sans doute, une très grande proximité entre autrices et lectrices.

Cela plaît, tant aux autrices qu’aux lectrices qui sont en demande d’un échange sans tabou autour des personnages et des intrigues proposés ainsi qu’aux faits de société abordés. On retrouve là aussi une spécificité de ce genre, avec le contact sur les salons, mais également à travers les réseaux sociaux. L’échange est constant, avec une intimité revendiquée.

Pour les autrices qui se retrouvent derrière le pseudonyme d’Emma Green, depuis douze ans, l’écriture prend toujours racine dans un fait de société, avec la volonté de mettre en lumière des situations sociales particulièrement difficiles. C’est ensuite que vient la romance, en s’interrogeant sur la possibilité précisément de faire naître l’amour dans un contexte compliqué.

C’est la vie, mais en plus ramassée, en plus intense. Et les dialogues peuvent donc gagner l’impression d’être surjoué. Là aussi, ce sont les codes du genre. Mais les retours sont souvent très positifs, et les critiques plutôt rares. L’attente des lectrices, c’est la suite !

