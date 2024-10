Pierre Pouchairet, Prix du roman d'espionnage 2024

Le jury, composé de personnalités éminentes telles que François Mermet, ancien directeur de la DGSE, Ange Mancini, ex-coordinateur national du renseignement, et Olivier Forcade, professeur des universités et spécialiste du renseignement, a délibéré pour attribuer ce prix prestigieux. Ce prix, créé par l'AASSDN, a pour but de récompenser chaque année un roman mettant en lumière l'univers de l'espionnage à travers une intrigue captivante et rigoureusement documentée.

L'ouvrage lauréat, publié conjointement par La Manufacture de livres et les éditions Konfident, est disponible en librairie depuis le 10 octobre 2024. Captagonia, avec ses 384 pages, explore les arcanes du monde du renseignement et de l'espionnage à travers une narration haletante, dans la lignée des grands romans d'espionnage.

Jean de Frécourt, homme d'affaires et ancien haut-fonctionnaire, est violemment attaqué par un groupe d'individus masqués dans son appartement situé sur les quais de l'Odet, à Quimper. Après avoir été brutalisé, insulté et plongé dans la peur, il est enlevé et enfermé dans le coffre d'une voiture, sa destination restant un mystère. Il se retrouve finalement abandonné dans un abri souterrain, sur une île de l'archipel des Glénan.

Léanne, à la tête de l'antenne finistérienne de la PJ de Rennes, est missionnée pour une opération discrète. Sa mission consiste à surveiller à la fois un jeune hacker et Jean de Frécourt, tous deux impliqués dans des affaires de corruption politique et plus récemment dans des trafics d'armes et de stupéfiants. En étudiant les communications interceptées, elle découvre que Frécourt a été kidnappé, mais constate que sa famille a choisi de ne pas alerter la police et envisage de régler la rançon en silence.

Ce prix, qui s'attache à promouvoir ce genre littéraire, s'inscrit dans une tradition française marquée par des auteurs comme Gérard de Villiers, pionnier du genre avec la série SAS. Le livre est également disponible en format poche, chez Points.

L’an passé, c’est Pierre Olivier qui avait été récompensé, pour Lorsque tous trahiront.

Crédits photo : La Manufacture de livres