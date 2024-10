Avril Bernard reçoit le prix de littérature française Lire en Poche 2024

#LEP2024 – L'édition 2024 de Lire en Poche se déroule du 11 au 13 octobre cette année et n'oublie jamais la remise de quatre prix littéraires lors de la soirée d'ouverture au Théâtre des 4 Saisons, le 11 octobre. Ces prix récompensent des œuvres et leurs auteurs ou traducteurs dans différentes catégories : littérature traduite, littérature française, littérature jeunesse et polar.