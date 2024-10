On l'aime, on la hait : la famille, dans La Grande Librairie

Philosophe et romancière, Mazarine M. Pingeot (en photo) fait le pari de l’intime dans 11 quai Branly (Flammarion). Alors qu’elle revient pour la première fois à « l’Alma », l’appartement de fonction présidentiel dans lequel elle a grandi de l’âge de 9 ans à l’âge de 16 ans, elle convoque des fantômes, se confronte au souvenir de son père, François Mitterrand, et se demande s’il est seulement possible de s’émanciper de l’enfance.

Ces questions traversent Coeur (Albin Michel), le nouveau roman de Thibault de Montaigu. Il y traque avec talent les malédictions familiales et compose en pointillés une bouleversante lettre d’amour à son père, alors malade, qui l’a chargé d’écrire sur la mort mystérieuse d’un aïeul. Écrire, c’est peut-être, aussi, maintenir en vie…

On pensait achevée la formidable saga de Riad Sattouf, L’Arabe du futur, vendue à plus de 3,5 millions d’exemplaires et traduite dans une vingtaine de langues ! C’était oublier la pièce manquante du puzzle et peut-être la clef de l’histoire de sa famille franco-syrienne : le point de vue de Fadi, son frère cadet, arraché de sa Bretagne natale par son père, emmené de force en Syrie, et séparé de lui pendant près de 20 ans. Autant de rires que de larmes à la lecture du premier tome de Moi, Fadi, le frère volé (Les Livres du futur). Un événement.

Tout comme l’est la sortie du dernier livre d’Édouard Louis. En enquêtant, dans L’effondrement (Seuil), sur le destin de son frère aîné, retrouvé mort à l’âge de 38 ans après des années d’alcoolisme et de dépression, le romancier conclut un long cycle familial entamé en 2014 avec En finir avec Eddy Bellegueule (Seuil). Pour la première fois, il troque la sociologie pour d’autres outils, remet en jeu tout ce qu’il a écrit et livre une troublante tragédie d’aujourd’hui.

Il y a plus de dix ans, Anne-Dauphine Julliand racontait dans le bouleversant Deux petits pas sur le sable mouillé (J’ai Lu) la maladie et la mort annoncée de ses deux filles. Ajouter de la vie aux jours (Les Arènes), son nouveau récit, se confronte à l’impensable : le suicide de son fils Gaspard, en 2022, à la veille de ses 20 ans. C’est un texte lumineux qui émerge des larmes, une lettre d’amour à ceux qui ne sont plus autant qu’à la vie qui continue, malgré tout…

Enfin, nous vous présenterons le saisissant premier roman de l’actrice et scénariste Charlotte des Georges. Chiens de meute (Fayard) est une fresque qui nous plonge au cœur d’une famille ravagée par les drames et par les non-dits. C’est aussi le portrait crépusculaire d’un monde qui interdit les larmes et laisse ses enfants livrés à eux-mêmes. Qu’en reste-t-il pour la génération suivante ? Écrire, ici, c’est se souvenir, mais aussi réfléchir à ce que l’on ne veut pas transmettre à son tour…

Et si on s’inventait une famille de cœur ? Cette semaine, nous partons à la rencontre de celle que forment Maud Scelo et dix de ses amis. Ils ont fait le pari de reprendre la librairie du Centre qui menaçait de fermer ses portes dans la petite ville de Ferney-Voltaire, à la frontière suisse.

Et puis, à l’occasion des 100 ans du Manifeste du surréalisme d’André Breton, nous suivrons les sœurs Anne et Claire Berest, arrière-petites-filles de Francis Picabia et de Gabriële Buffet, qui sont parties à la rencontre d’élèves de Terminale HLP du Lycée Fénelon, à Paris, pour leur parler de mémoire familiale, d’histoire de l’art et d’écriture automatique.

L'émission est à retrouver ce mercredi 16 octobre, à 21 h, sur France 5.