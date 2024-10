Colson Whitehead ou l’éternel retour new-yorkais.

La Règle du crime (The Crook’s Manifesto en anglais) est le 9e roman de l’écrivain américain Colson Whitehead (double vainqueur du Prix Pulitzer comme Tarkington, Faulkner et Updike) et le deuxième tome de sa trilogie de Harlem, débutée en 2021. Alors que la version anglaise était sortie en juillet 2023 aux États-Unis, la traduction française a rejoint le 1er octobre dernier pour notre plus grand bonheur les rayonnages de nos librairies.

Comme son prédécesseur Harlem Shuffle, La Règle du Crime est découpée en trois parties qui sont autant de petites histoires gravitant autour de la même vingtaine de personnages et prenant place dans le quartier new-yorkais. Deux sortent du lot : Ray Carney dit Carney, vendeur de meubles le jour, fourgue la nuit. Et Pepper dit Pepper, homme aux multiples casquettes : garde du corps, braqueur, voleur de recettes…

Deux voyous au grand cœur et figures d’un Harlem particulièrement touché par la corruption, la violence et la drogue qui gangrenaient la ville entière dans les années 1970. Désabusés, mais toujours avec humour — à l’image de l’auteur qui leur donne la vie et la parole — ils promènent leur spleen dans les rues du quartier, faisant stoïquement face aux kidnappings, meurtres et autres incendies volontaires (un bon filon pour toucher la police d’assurance) qui rythment leurs vies malgré la promesse — maintes fois renouvelée — de se ranger.

On croisera, au gré de leurs aventures, des ripoux en quête d’un dernier gros coup, les Black Panthers et la Black Libération Army en quête d’armes pour faire la révolution, des vedettes de stars de cinéma qui disparaissent, des réalisateurs pyromanes (ou peut-être l’inverse), des politiciens corrompus et des chefs de gang ayant soif de sang et d’agrandissement de territoire.

« Signe que la ville battait de l’aile, l’Upper East Side commençait lui aussi à tirer la gueule. » Même si ce n’est pas évident à première vue, Colson Whitehead aime New York, la ville où il est né en 1969. Il l’aime tellement qu’il en fait le personnage principal de son livre. Les digressions sur les bâtiments et les habitants se multiplient — il voudrait présenter chaque rue, chaque brownstone, chaque boutique — au point que l’histoire passe souvent au second plan.

Tant pis. Ce n’est pas ça qui compte.

Ce qui importe, c’est de montrer la ville, son évolution et ses contradictions. Le concept d’éternel retour infuse l’œuvre de l’ancien professeur de Harvard. Dans les rues de Harlem et Brooklyn, les enfants jouent au ringolevio, sorte de loup touche-touche où l’on doit conquérir le territoire de l’équipe adverse.

Une fois adultes, ils reproduiront le même schéma, les armes de poing remplaçant les mains. Tout change, mais tout reste pareil, quoiqu’on en pense.

C’est la conclusion que l’auteur tire : « Ce n’était plus comme avant, disaient-ils, on préférait comme c’était avant. Ils disaient toujours ça quand la ville d’autrefois disparaissait pour céder la place à quelque chose de neuf. »