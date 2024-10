Pour ses vingt ans, la librairie Krazy Kat déménage

Le 19 octobre, de 10h à 2h du matin, la librairie fêtera à la fois ses 20 ans d'activité et son départ. Au programme : 20 dédicaces, 2 jeux dessinés, un apéro géant et 2 DJs pour animer la soirée. Elle rendra hommage comme il se doit au 10 rue de la Merci, un bâtiment historique de Bordeaux, avec également la participation du fameux Paris-Pékin. Le programme détaillé pour enfants et adultes est fourni ci-dessous.

À partir du 2 novembre, on accueillera ses lecteurs au 11 rue Saint-James, en bas de la rue de la Grosse Cloche, dans un magnifique nouveau local. Ce lieu, l'espère-t-on, deviendra un espace de partage et de convivialité, ouvert à toutes les sensibilités et à tous les goûts (arrêt de tramway Sainte Catherine, à proximité de la place Fernand Lafargue).

Programme des animations :

De 11 à 13h au 10 rue de la merci.

Alain Ayroles

Anne-Perrine Couët

Frédéric Peynet

Valentin Maréchal

Eric Liberge

De 13h à 15h au 10 rue de la merci.

Christian Durieux

Vincent Perriot

Fabien Toulmé

Dominique Bertail

Nicolas Dumontheuil

De 15h-17h au 10 rue de la merci.

Clément Fabre

Elisabeth Belhache

Gaët's & Clothilde Goubely

Olivier Deloye

Karensac

Avec un jeu dessiné pour les enfants Dédikatz de 16h à 17h et un goûter.



De 15h à 16h Café papote chez Krazy kat avec Numa Sadoul & Christelle Pissavy Yvernaut

De 17h à 19h au 11 rue St-James.

Hervé Bourhis

Lucas Varela

Eric Heninot

Emmanuel Moynot

Benoit Lacou



Jeu dessiné (adulte) Dédikatz 18h30 - 19h30 au 11 rue St-James avec Dominique Bertail et Frédéric Peynet