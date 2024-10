New Romance : quoi de neuf dans la littérature ?

Le genre de la New Romance, bien plus qu’un phénomène de mode, est devenu un véritable pilier du marché éditorial. Si les maisons d’édition traditionnelles ont, dans un premier temps, pu percevoir cette nouvelle vague avec scepticisme, elles se sont rapidement adaptées à l'ampleur de ce succès.

Face à la montée en puissance de ce genre, certains éditeurs ont créé des labels spécifiques au sein de leurs structures, permettant ainsi à la New Romance de trouver sa place dans les catalogues sans dénaturer les autres genres représentés. Ce mouvement a également donné naissance à de nouvelles maisons d'édition entièrement consacrées à ce type de littérature, répondant à une demande croissante de la part des lecteurs.

Parallèlement, des librairies spécialisées, physiques ou en ligne, se sont constituées, renforçant l'émergence de canaux de diffusion alternatifs comme les réseaux sociaux, où les influenceurs jouent un rôle clé dans la promotion des ouvrages. Les acteurs traditionnels du livre sont ainsi confrontés à une transformation du paysage éditorial, où ils doivent faire des choix stratégiques pour rester compétitifs tout en respectant l’identité de leurs établissements.

Ada Vivalda est une auteure de la nouvelle génération de la Romantasy, connue pour ses récits captivants et émotionnels. Après des études en communication et marketing, elle s’est rapidement tournée vers l’écriture, trouvant ici un espace pour exprimer des histoires d’amour modernes et dynamiques.

Éditrice chez Hugo Publishing, Julie Delabays s’est imposée comme une figure clé dans l'essor de la New Romance en France. Forte d'une formation en lettres modernes, elle a rapidement intégré les équipes éditoriales de Hugo, où elle a pris en charge le développement du label Hugo New Romance, spécialisé dans la publication de romans sentimentaux destinés aux jeunes adultes et aux jeunes femmes.

Anaïs Hurcet, Julie Delabays, Ada Vivalda - Crédits photo © Thierry Manhiabal

Libraire à la librairie Mollat à Bordeaux, Anaïs Hurcet s’est spécialisée dans la promotion des genres émergents, en particulier la New Romance. Grâce à son expertise et son sens du contact, elle a su créer un espace dédié à ce genre au sein de la plus grande librairie indépendante de France.

