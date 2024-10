Mythologies, ou comment la littérature jeunesse s'empare des mythes

La mythologie a toujours eu un pouvoir de fascination, tant pour les adultes que pour les enfants, en offrant des récits épiques, des héros charismatiques et des leçons morales intemporelles. Les grands mythes gréco-romains, égyptiens, nordiques et autres sont devenus des fondations pour la culture classique.

Cependant, à mesure que les siècles ont passé, les attentes et sensibilités du public ont évolué. Aujourd'hui, dans une société plus ouverte et pluraliste, la mythologie est réinterprétée, renouvelée pour coller aux enjeux contemporains. Les auteurs jeunesse ont un rôle fondamental dans ce processus. Ils dynamisent ces récits anciens pour les rendre accessibles et pertinents, en intégrant des notions modernes comme la diversité, l'égalité des sexes, ou encore l'écologie.

Les éditeurs, de leur côté, valorisent ces relectures en sélectionnant des collections qui apportent un regard neuf tout en respectant la richesse des légendes originelles. Par ce travail d'adaptation, la mythologie conserve son attrait tout en évoluant avec son temps, inspirant une nouvelle génération de lecteurs.

Fabienne Boisnard est libraire, à la tête de la librairie Le Vrai Lieu, un établissement reconnu pour son engagement dans la promotion de la littérature jeunesse et des ouvrages de qualité. Elle organise régulièrement des rencontres avec des auteurs et des ateliers pour les jeunes lecteurs, consolidant ainsi la place de la librairie comme un espace d’échanges et de culture.

Jean-Philippe Arrou-Vignod est un auteur prolifique de littérature jeunesse, connu notamment pour sa célèbre série Enquête au collège. Ancien professeur, il a su transposer son amour pour la pédagogie dans ses écrits, captivant ainsi un large public d'enfants et d'adolescents.

En parallèle de cette activité, il occupe également le poste de directeur de collection chez Gallimard Jeunesse, où il contribue activement à la diffusion de textes novateurs et de qualité dans le domaine de la littérature pour la jeunesse. Ses œuvres, souvent teintées d’humour et d’aventure, sont largement lues et appréciées.

Richard Normandon est un écrivain particulièrement attaché à la mythologie. Il s’est fait connaître par ses romans jeunesse qui revisitent les grands récits mythologiques, les adaptant avec modernité pour un jeune public. Parmi ses œuvres phares, on trouve la série Les enquêtes d'Hermès, qui mêle les mythes grecs à des intrigues policières captivantes. Il a à cœur de rendre la mythologie accessible et vivante pour les jeunes générations, tout en respectant les récits d’origine.

Trois intervenants qui, par leurs parcours et leurs œuvres, racontent ces évolutions et réinterprétation de la mythologie pour la jeunesse. À retrouver dans ce podcast inédit, en partenariat avec Lire en Poche.

