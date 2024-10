Changer de carrière dans l'industrie de livre : mission... très possible ?

Dans le monde du livre, les parcours professionnels sont souvent façonnés par des évolutions inattendues. Qu'il s'agisse de changements de statut, d'entreprise ou de métier, de nombreux acteurs du secteur choisissent de prendre des virages audacieux, naviguant d’un rôle à un autre au sein de la chaîne du livre.

Ces transitions sont rarement linéaires et peuvent être influencées par des aspirations personnelles, des opportunités inattendues, ou encore des bouleversements économiques. Les parcours atypiques des professionnels du livre témoignent d’une grande flexibilité et d’une capacité à s’adapter aux défis du secteur. Ces changements s’accompagnent souvent d’une remise en question, d’un développement de nouvelles compétences et d’un renouvellement de la passion pour le livre.

Crédits photo © Thierry Manhiabal

Les virages professionnels illlustrent aussi l’importance des réseaux et des soutiens dans la gestion de ces transformations. En examinant de près les trajectoires de personnalités comme Sandrine Montoya, Véronique Ovaldé, France Thibault, Perrine Thérond, David Fournol, et David Vincent, on comprend mieux comment se dessinent et se gèrent ces parcours non conventionnels au sein d'un écosystème en perpétuelle évolution.

À retrouver dans ce podcast inédit, en partenariat avec Lire en Poche.

