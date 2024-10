L’Humathèque du Campus Condorcet facilite l’accès à ses documents

En réponse à son succès et à la forte demande de son millier de visiteurs quotidiens, l’Humathèque, bibliothèque et centre d’archives du Campus Condorcet, consacré à la recherche en sciences humaines et sociales, élargit désormais ses horaires en ouvrant le samedi après-midi et en prolongeant ses heures en semaine. Ce changement répond au principal souhait exprimé par les lecteurs lors de l’enquête menée en mars 2024.

Cette évolution permet aux étudiants en master, doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs, français et internationaux, de bénéficier plus longtemps de l’accès à un million de documents, dont plus de 80 % sont disponibles en libre accès, ainsi qu’aux 5 km d’archives de l’Humathèque. Ils pourront également profiter des différents espaces de travail, de détente, et de la terrasse panoramique végétalisée.

Dans le cadre de son ouverture élargie à la communauté, l’Humathèque renforce ses services dédiés à la recherche. Un mardi par mois, des permanences « Repod » (recherche, publications, outils données) seront proposées, permettant aux chercheurs, confirmés ou en formation, de discuter avec des spécialistes de la documentation sur des thèmes variés tels que la gestion et la conservation des données, la science ouverte ou les sciences participatives.

Par ailleurs, dès la deuxième quinzaine d’octobre, un nouveau portail de recherche en ligne offrira un accès simplifié aux fonds d’archives, avec la possibilité de consulter les inventaires et de soumettre des demandes à distance. Des documents inédits seront régulièrement ajoutés, notamment les archives de l’ethnomusicologue Mireille Hellfer, disponibles à partir de la mi-novembre.

« Une nouvelle étape dans la jeune vie de l’Humathèque : voilà ce que représente l’extension des horaires d’ouverture à partir de cet automne. Elle est guidée par la volonté d’accueillir nos publics plus longtemps, à des moments plus adaptés à leurs activités d’étude ou de recherche dans la journée. Je tiens à remercier l’équipe de l’Humathèque très impliquée dans cet accueil élargi et souhaite la bienvenue aux lecteurs et aux lectrices, déjà fidèles ou qui le deviendront bientôt », indique Pierre Paul Zalio, Président du Campus Condorcet

Située au cœur du Campus Condorcet à Aubervilliers, l’Humathèque se trouve à seulement cinq minutes de la station de métro Front Populaire, entourée de divers commerces de proximité, tels que boulangeries, restaurants et supérettes. Les lecteurs ont également la possibilité de se restaurer au Crous ou au restaurant administratif du campus en semaine, tandis que les espaces verts et aires de pique-nique offrent des moments de détente tout au long de la journée.

L’élargissement des horaires permet désormais aux visiteurs de profiter des expositions organisées à l’Humathèque le samedi après-midi. Les curieux et habitants du quartier peuvent ainsi découvrir les deux expositions actuellement en cours sur le thème de l’esclavage. À partir du 1er octobre, les nouveaux horaires d’ouverture seront les suivants : du lundi au vendredi de 9 h à 20 h (réserve et archives accessibles jusqu’à 19 h), et le samedi de 13 h à 18 h. En guise de bienvenue, un cadeau sera offert aux 100 premiers visiteurs du samedi.

Située sur le site d'Aubervilliers du Campus Condorcet, l’Humathèque est une bibliothèque et un centre d'archives dédié à la recherche en sciences humaines et sociales. Elle offre des formations et un suivi personnalisé pour accompagner les chercheurs, et valorise la recherche à travers des expositions, projections et événements. Elle propose également des actions de médiation pour les écoles.

Inauguré en 2019, le Campus Condorcet, situé à Aubervilliers, est un centre international de recherche en sciences humaines et sociales. Il regroupe 11 établissements de recherche français, parmi eux le Centre national de la recherche scientifique, l’École des hautes études en sciences sociales, l’École nationale des chartes, l’École pratique des hautes études - PSL.

Il vise à devenir un pôle de référence mondiale, répondant aux enjeux pédagogiques et scientifiques contemporains. Un second site ouvrira en 2025 à Paris, Porte de la Chapelle.