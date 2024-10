Saint-Étienne accueille Drakoo: une Immersion grand public dans la BD

La maison d'édition Drakoo a vu le jour en 2019, fruit de la collaboration entre le scénariste Christophe Arleston et Olivier Sulpice, directeur du groupe Bamboo. Ce partenariat a été motivé par l'absence d'un label dédié aux univers imaginaires au sein de Bamboo, et par la volonté de Christophe Arleston d'ajouter une casquette d'éditeur à sa collection.

Depuis sa création, Drakoo publie environ une vingtaine d'albums par an. Le suivi créatif des projets est assuré par Christophe Arleston et son équipe éditoriale, depuis Aix-en-Provence.

Des séries comme Danthrakon et La Pierre du Chaos sont lancées en 2019, suivies, entre autres, par Les Artilleuses en mars 2020 et Le Grimoire d'Elfie en février 2021, devenue un best-seller. Chaque année a vu l'ajout de nouvelles séries comme La Baleine blanche des mers mortes et Arcana. En 2022, des saga comme Les Damnés du grand large et Le Paris des Merveilles ont été introduites, et en 2023, Equinox et Carma de Portepoisse ont continué à enrichir leur catalogue. En 2024, Drakoo a planifié des sorties comme Léonarde, Gueule de cuir, ou encore Métamorphes.

Le père de Lanfeust de Troy



Journaliste de formation, Christophe Arleston publie son premier album, Manie Swing, en 1989 chez Alpen/Humanos. C’est en 1992 qu’il lance véritablement sa carrière avec la création de Léo Loden chez Soleil, et c'est en 1994 que sa renommée explose avec le début de la série Lanfeust de Troy, illustrée par Didier Tarquin, qui devient rapidement un phénomène de l'édition.

Au fil des années, il développe l’univers de Troy, enrichissant sa création de plus de soixante-dix albums, incluant des séries dérivées telles que Trolls de Troy avec Jean-Louis Mourier au dessin et Claude Guth à la couleur, Les Conquérants de Troy avec Ciro Tota, et Cixi avec Olivier Vatine.

En 1997, Christophe Arleston fonde Lanfeust Mag, un mensuel consacré à la fantasy et à la science-fiction, qui doit servir de tremplin à de nombreux artistes. Il y officiera comme rédacteur en chef pendant 22 ans, jusqu'à la parution du dernier numéro en février 2019.

Son œuvre prolifique compte aujourd’hui plus de 200 livres, avec plus de 15 millions d'albums vendus. Outre sa carrière en BD, il a notamment écrit pour la radio, avec une vingtaine de fictions radiophoniques à son actif pour France Inter.

Une initiation

Un CV qui a convaincu Saint-Étienne de s'appuyer sur son approche, pour offrir une initiation grand public à la création d'une bande dessinée. Un processus ici méticuleux et collaboratif, qui débute par le storyboard où le dessinateur esquisse un brouillon pour cadrer la mise en scène et l'emplacement des dialogues, vital pour évaluer la fluidité narrative. Cette phase précède le crayonné, durant lequel les dessins se raffinent et se détaillent, préparant le terrain pour l'encrage qui finalise les illustrations en noir et blanc.

Historiquement, l'encrage était indispensable en raison des limites de l'imprimerie, mais avec l'avènement du numérique, de nombreux artistes choisissent un style plus flexible qui conserve la dynamique du crayonné. La mise en couleur, autrefois simpliste en raison des techniques d'impression, constitue aujourd'hui une composante riche et nuancée du processus, essentielle pour apporter lumière et atmosphère aux planches et guider ainsi l'œil du lecteur à travers l'histoire.

La relation entre le scénariste et le dessinateur est présentée comme fondamentale, vue comme un échange constant d'idées et de retours. Pas de mythologie de l'artiste génial et solitaire chez Christophe Arleston On est plutôt dans un atelier de la Renaissance ou une entreprise collective à la Alexandre Dumas.

Le Grimoire d'Elfie

L'exposition propose enfin un focus sur la série de bande dessinée, Grimoire d'Elfie. Créée par Christophe Arleston et Audrey Alwett au scénario et Mini Ludvin au dessin, elle est devenue l'un des plus grands succès de Drakoo depuis son lancement. La genèse du Grimoire d'Elfie remonte à 2017, lorsque Christophe Arleston a imaginé l'histoire d'une petite sorcière pour son fils et a invité Audrey Alwett à co-écrire.

L'histoire commence avec Elfie et sa sœur Magda qui, après la perte de leur mère, se retrouvent chez une tante peu aimable. Le retour de leur sœur aînée Louette, qui a converti un bus anglais en librairie ambulante, marque le début d'une nouvelle vie itinérante à travers la France.

Elfie découvre bientôt qu'elle a hérité des talents de sorcière de sa mère, accompagnés d'un grimoire qu'elle doit alimenter de ses écrits. Personnage espiègle, passionnée d'origamis et d'astronomie, Elfie utilise sa magie pour influencer subtilement les événements autour d'elle, bien que ses sortilèges ne fonctionnent pas toujours comme prévu...

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)