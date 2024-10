L'exposition Montagne de Nicolas de Crécy

L'espace Jacques Villeglé de Saint Gratien (Place François Truffaut 95210), inauguré en 2007, présente les fondements de l'art contemporain en les rendant accessible à tous. Plusieurs expositions par an s'y tiennent et donnent lieu à un travail de sensibilisation et de médiation particulier en direction des scolaires et du grand public.

L'espace vous propose de (re) découvrir les oeuvres de Nicolas de Crécy, auteur de bandes dessinées, scénariste et écrivain, une carrière s'étendant sur plus de 30 ans et comptant de nombreux prix prestigieux, tant en France qu'à l'international. En parallèle, il développe une œuvre plastique riche et diversifiée incluant peintures, sculptures et gravures, chaque champ enrichissant les autres pour créer une œuvre complexe et poétique.

Cette capacité à mêler différentes formes d'art et à traiter des sujets contemporains avec sensibilité et originalité fait de Nicolas de Crécy une figure incontournable de l’art contemporain.

La BD à l'honneur

Diplômé des beaux-arts d’Angoulême en 1987, Nicolas de Crécy débute sa carrière aux studios Walt Disney de Montreuil avant de publier Foligatto en 1991, qui connaît un succès critique. Ce livre marque le lancement d'une carrière prolifique, suivie par la trilogie Le Bibendum Céleste, une œuvre surréaliste, et la série Léon La Came, coécrite avec Sylvain Chomet, qui reçoit l'Alph'Art du Meilleur Album à Angoulême en 1998, soulignant son talent.

Nicolas de Crécy explore divers codes narratifs et graphiques à travers une trentaine d'ouvrages, comme Journal d'un Fantôme, une autobiographie graphique. Sa collaboration avec le Musée du Louvre pour Période Glaciaire met en avant son habileté à interpréter artistiquement des thèmes profonds, exposée au Louvre et à l’international.

En 2008, il est en résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto, et en 2015, il crée un manga pour Shueisha, marquant l'étendue de son influence. Sa première rétrospective a lieu en 2016, suivie d'expositions notables, dont Étranges Cités en 2023 au musée Thomas Henry. En 2024, une de ses œuvres intègre la collection nationale du Centre Pompidou.

Crédits photo : affiche L'espace Jacques Villeglé