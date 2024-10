Bientôt sur France 2, Dans l'ombre, d'après Édouard Philippe et Gilles Boyer

Thriller politique sur les usages de la politique française, écrit avec deux hommes politiques qui ont occupé les plus hautes fonctions et dirigé par l’auteur-réalisateur Pierre Schoeller, Dans l’ombre nous plonge au cœur d'un système dont le but ultime est la conquête du pouvoir.

Paul Francoeur (Melvil Poupaud) vient de remporter les primaires de son parti et démarre une campagne présidentielle qui promet d’être mouvementée. César Casalonga (Swann Arlaud), son principal conseiller, doit esquiver les attaques des autres candidats et éteindre les rancœurs de sa propre famille politique. Lorsqu’une rumeur de fraude aux primaires menace d’affaiblir la candidature de son patron, César comprend qu’il va devoir mener le combat le plus difficile de sa vie.

S’ensuit une course folle contre la montre en pleine campagne présidentielle, alors que les pièges tendus par leurs adversaires politiques, mais aussi par leurs rivaux du même camp, se multiplient : César et Marylin, la directrice de la communication de Francoeur, épaulés par la garde rapprochée du candidat, doivent faire toute la lumière sur la fraude avant que la presse ou le camp adverse ne s'en emparent. Mais la paranoïa gagne l'entourage du candidat, et les failles de l'équipe se font de plus en plus visibles.

Cette série en 6 épisodes, adaptée du thriller politique Dans l’ombre (2011) écrit par Édouard Philippe et Gilles Boyer, a été produit par Elzévir Films – Marie Masmonteil et Deuxième Ligne Films – Marie Dubas avec la participation de France Télévisions et Newen Connect (filiale de Newen Studios). La réalisation est signée Pierre Schoeller et Guillaume Senez.

Dans l’ombre est disponible en grand format aux Éditions Lattes et en format poche aux Éditions du Livre de poche. Une BD adaptée du livre est également disponible aux Éditions Lattes/Grand Angle.

Au casting vous retrouverez Evelyne Brochu (Marylin), Philippe Uchan (Le Major), Sofian Khammes (Texier), Baptiste Carrion-Weiss (Jérémy Caligny), Éric Paradisi (Démosthène), Maud Wyler (Leila Argument), Clara Antoons (Iris), Étienne Beydon (Benjamin Pinguet), Gautier Boxebeld (Mukki), Boris Terral (Senateur Pinguet), Muriel Combeau (Olympe) et Catherine Salée (La Walkyrie).

Crédits photo : France TV