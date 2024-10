Le crowdfunding signé Exemplaire : l'autre financement de la création 

Parmi ces initiatives, plusieurs campagnes de financement participatif sont en cours. Le recueil Peur de mourir mais flemme de vivre poursuit sa levée de fonds, tandis que Eupholie, déjà autrice d’Aléas, lance un crowdfunding pour son nouveau projet, Journal de termite. Ce dernier sera accompagné de plusieurs goodies pour ses contributeurs. De son côté, l’auteur Ami Inintéressant a proposé Comme un mardi, publié le 27 septembre dernier.

Autre nouveauté : le lancement de la collection Kopi, dédiée aux œuvres hybrides. Deux projets sont déjà en développement dans ce cadre, Bobby and Gary de Niniwanted et Toma Pegaz ainsi que U Like UFO de Mercening, enrichissant ainsi encore davantage le catalogue en pleine expansion d’Exemplaire.

Un meilleur partage

Le recours au crowdfunding n’est pas une nouveauté pour la maison d’édition Exemplaire. Dès sa création, en fin d’année 2020, a été lancée une première campagne pour financer le projet.

Fondée par Lisa Mandel, autrice depuis une vingtaine d’années, la maison est née de son expérience en édition classique et en autoédition. Lisa souhaitait créer un modèle hybride, situé entre ces deux systèmes, afin de placer les auteurs au cœur du processus tout en assurant une répartition plus équitable des revenus.

En soulignant les faibles droits d’auteur en édition classique, souvent limités à environ 10 % du prix de vente (soit 1,50 euro pour un livre à 15 euros d’après leur exemple), Exemplaire a décidé d’augmenter ces droits de manière significative. Désormais, les auteurs perçoivent jusqu’à 30 % des ventes, ce qui représente 4,50 euros pour un livre au même prix. Un gain substantiel qui illustre la volonté de l’éditeur de mieux rémunérer les créateurs.

La polyvalence souvent demandée aux auteurs de bande dessinée n’a ici pas pour objectif de simplement générer des revenus suffisants pour maintenir leur activité, mais plutôt de proposer des contreparties enrichissant l’univers artistique et captivant les amateurs du 9e art. Cette polyvalence devient alors un véritable atout, permettant d’atteindre puis de dépasser l’objectif de financement, valorisant ainsi l’art et les compétences des créateurs.

« Si je refais un livre chez Exemplaire, ce n’est pas uniquement par appât du gain mais aussi et surtout car dans ce système, l’auteur·ice se trouve vraiment au cœur de la création de son livre, bénéficie d’une liberté totale sur le contenu et choisit avec qui il·elle travaille, quel papier il·elle souhaite utiliser, quel format lui convient le mieux, etc », écrit Salomé Lahoche, autrice de la maison.

Des auteurs très suivis

Les profils des auteurs soutenus par la maison d’édition sont diversifiés et semblent pour la plupart incarner une nouvelle génération particulièrement connectée au web. En effet, beaucoup sont contactés après avoir été repérés sur les réseaux sociaux, avec un minimum de 10 000 followers. Ce choix est défendu par l’équipe par l’envie qu’un projet atteigne son objectif, ce qui nécessiterai un engagement particulier de leur communauté.

Parmi eux, on retrouve Lelay, connue notamment pour sa chaîne YouTube aux 782.000 abonnés, ainsi que Petit Pied et Issa Boun, figures majeures du webtoon français. Ce dernier est actuellement scénariste d’une œuvre en cours, Jobless, disponible sur la plateforme, illustrée par Natacha Ratto, autrice de Sex, Drugs and RER.

Un autre exemple est Théo Grosjean, lauréat du prix Pépite 2018 du salon de la presse jeunesse de Montreuil et auteur de plusieurs bandes dessinées, notamment de L’homme le plus flippé au monde. Il connaît un succès croissant sur son compte instagram, où il poste des cases autobiographiques au sein desquelles il partage des moments de vies, des pensées, et ce souvent autour de ses angoisses personnelles. Chez Exemplaire, il a publié L’œil du cyclone.

La maison d’édition, grâce au crowdfunding, s’intéresse à divers profils en se concentrant sur les auteurs de bandes dessinées. Ce domaine artistique, qui évolue sur des supports et formats toujours plus diversifiés, est particulièrement touché par la question des droits d’auteur. La situation globale actuelle oblige les créateurs à faire preuve de polyvalence et d’adaptabilité, avec pour récompense souvent de maigres revenus.

Chaque intervenant lié à l’ouvrage, à commencer par l’auteur, dispose d’un espace dédié où il peut suivre en temps réel les ventes du livre. Ce dispositif leur permet de visualiser immédiatement leurs gains au fur et à mesure des transactions. Ils bénéficient également d’une plateforme où ils peuvent présenter le projet de financement participatif, ainsi que les avantages proposés aux contributeurs. Cet espace leur offre l’opportunité de se présenter et de faire découvrir leur univers. La transparence est totale : le nombre d’exemplaires vendus, les contreparties choisies et même les noms et messages des contributeurs sont visibles.

Nouvelle approche

Si ce principe se développe de plus en plus, il peut également faire l’objet de méfiances. En effet, le crowdfunding semble ne s’arrêter qu’une fois le délai dépassé, et non en fonction de l’objectif atteint. Par exemple, si Peur de mourir mais flemme de vivre de Salomé Lahoche a atteint 502 % de son objectif, soit 50.222 euros sur 10.000 demandés, et restera en ligne encore 5 jours, Bobby and Gary de Niniwanted et Toma Pegaz a encore 13 jours pour atteindre le sien, dont pour l’instant il s’élève à 5673 euros sur les 10.000 demandés, avec 56 % de l’objectif atteint. Bien que tout semble mis en oeuvre pour que les projets aboutissent dans les meilleures conditions, quid de ceux qui n'atteignent pas l'objectif ?

Une fois le financement terminé, durant lequel les contributeurs pourront gagner des contreparties, les gens ayant raté la campagne peuvent également précommander le livre. Ou, plus tard encore, se le procurer dans les librairies.

« Le défaut de ce système est qu’il risque de tuer nos ami·es les libraires ainsi que les petits commerces, me direz-vous. Mais il se trouve mon précédent livre s’est vendu quatre fois plus en librairie que sur Internet, alors je dors sur mes deux oreilles », défend Salomé Lahoche.

Ainsi, si le crowdfunding œuvre pour une forme d’indépendance éditoriale, ce système ne semble pas pour autant, dans son fonctionnement actuel, tourner le dos aux autres acteurs de la chaine du livre, comme la librairie.

Le crowdfunding offre aux lecteurs une accessibilité de plus en plus demandée et appréciée, tout en permettant aux artistes de proposer des goodies qui prolongent l’expérience artistique dans le quotidien, créant ainsi une extension de leurs univers.

Ce mode de financement connaît un développement croissant dans l’industrie littéraire. Face aux enjeux écologiques et à la précarité des artistes, le crowdfunding apparaît comme une alternative adoptée par de plus en plus de maisons d’édition. C’est notamment le cas d’Édifice Éditions, que l’éditrice, Julie, fraîchement diplômée, a décidé de créer dans l’optique d’apporter une réponse aux problématiques similaires, tant côté droit d'auteur que pour les envois massifs d'ouvrages au pilon.

Crédits photo : figurine de Marguerite Duras par POCHEP, pour le magazine AMAZING FRENCH WRITERS - Exemplaire Editions