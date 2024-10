Cinq titres distingués par le Prix littéraire Rotary – PEN Club

Sa catégorie dédiée à la Poésie récompense un recueil de poèmes, une anthologie poétique collective ou l’ensemble d’une œuvre poétique. Celui mettant en avant la Prose distingue un roman, un recueil de nouvelles ou l’ensemble d’une œuvre en prose.

Ces prix sont attribués à des ouvrages publiés à compte d’éditeur dans les deux ans précédant la date limite de dépôt des candidatures. Les rééditions ne sont pas éligibles, et chaque auteur ne peut soumettre qu’un seul livre.

L’appel à candidatures s’est ouvert le 23 mai 2024 et s’est clôturé le 23 juin. La première sélection a été publiée en août, suivie de la seconde en septembre, avant la remise des prix en octobre 2024.

Les prix ont été décernés par un jury présidé par Étienne Denarié (président du Rotary Club de Paris), accompagné de Sylvestre Clancier (écrivain et président d’honneur du PEN Club français), Emmanuel Maury (haut fonctionnaire et écrivain, vice-président de l’AFAL), Nicolas Idier (écrivain et haut fonctionnaire) et Fabienne Leloup (écrivaine et membre du comité directeur du PEN Club français).

Étaient également présents des personnalités telles que Jacques Toubon (ancien ministre de la Culture), Paul de Sinety (délégué général à la langue française et aux langues de France au ministère de la Culture) et Christine Desouches (vice-présidente de l’Académie des sciences d’outre-mer).

Prix international Rotary – PEN Club de Poésie

ex æquo Suite orphique. 99 quatrains de François Cheng (Gallimard, 2024)

avec Polo kouman/Polo parle d'Henri Michel Yéré (Éditions d’En bas, 2023)

Prix international Rotary – PEN Club de Prose

ex æquo La vengeance des perroquets de Pia Petersen (Les Arènes, 2022)

avec L’Éden à l’aube de Karim Kattan, traduit par Christiane Duchesne (Elyzad, 2024)

Prix Rotary — PEN Club de Prose. Mention spéciale

Je danse dans un pays en guerre de Johanna Coppé (Edern Éditions, 2024)

