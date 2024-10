Le Prix du Roman de la nuit éclaire sa première sélection

Le Prix du Roman de la Nuit, instauré en 2017, est le premier prix littéraire international qui met à l’honneur une œuvre romanesque inspirée par la Nuit.

Ce prix distingue des auteurs vivants de la littérature française et internationale. Sa sélection coïncide parfois avec celle des plus prestigieux prix tels que le Cervantes, le Pulitzer, le Goncourt et le Médicis, tout en valorisant également d'excellents écrivains moins connus, publiés l’année précédente.

Pour la sélection des 9 oeuvres le jury s’est réuni face à l’église Saint-Germain-des-Prés, à l’hôtel Madison, dans les salons de l’institution qui deviendra centenaire en 2025, et où Albert Camus acheva son roman L’Étranger. Les sélections sont :

Philippe Collin, Le Barman du Ritz, Albin Michel

Pierre Deram, Nuits, Grasset



Thierry Frémaux, Rue du Premier-Film, Stock, Ma Nuit au Musée



Guillaume Huon, Le Gardien Sans Sommeil, Calmann-Lévy



Gaëlle Josse, À quoi songent-ils, ceux que le sommeil fuit ?, Notablia



Carole Martinez, Dors ton sommeil de brute, Gallimard



Erik Orsenna, La cinquième Saison, Robert Laffont



Céline Righi, Les choses de la Nuit, Éditions du Sonneur



Claire Vezin, Blanches, manufactures des livres

Les membres du jury sont composés d'auteur, journalistes, d'éditeur, dont Marie Binet, présidente et fondatrice du Prix du Roman de la Nuit, qui est également auteure et réalisatrice pour la télévision. Ils seront accompagnés de jurés d’honneur : Sandrine Bonnaire, Arielle Dombasle, Jean-Claude Dreyfus, Frédéric Taddeï, Agnès Touraine, Marie Sellier.

Le Prix 2024 a été remporté par Christophe Boltansky pour King Kasaï, (éditions Stock), Ervé, pour Morsures de Nuit, (éditions Maurice Nadeau) a reçu le Prix Spécial du Jury.

Crédits photo : Prix du Roman de la nuit