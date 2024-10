À Saint-Étienne, les éditions Jarjille célèbrent leur 20 ans

« Nous partagions une passion commune pour les bande dessinées et autres récits graphiques, et un moment s'est imposé une conviction forte : il fallait cesser de seulement parler de la BD, mais en créer nous-mêmes », partage auprès d'ActuaLitté Zac Deloupy, co-fondateur de la maison. De cette décision est née en mars 2004 le roman graphique Comixland, signé de ce dernier et d'Alep. Il raconte la vie et l'inévitable déclin d'un bédéphile obsédé par sa passion...

À peu près au même moment, Zac Deloupy publie avec Alain Brechbuhl, Collisions, mariage des paysages corréziens du premier et des textes du second. Deux premiers ouvrages, et en 2005, aucun : « À la base, on n'avait pas l'ambition de créer une structure pérenne, mais on a découvert qu'elle en était l'intérêt, devenir visible, se connecter aux autres créateurs », confie Zac Deloupy. Les auteurs Ulric, Armelle Drouin, Gaëlle Boissonnard prennent contact avec Jarjille, et 20 ans plus tard, près de 150 titres ont été publiés, pour plus de 60 auteurs. La maison publie 10 a 12 titres par an, contre 5-6 dans à ses débuts.

« J'admire l'éclectisme de Jarjille, avec de belles collections. Ils ont notamment lancé des talents comme Zelba, qui fait à présent le bonheur de Futuropolis », décrit le scénariste Mikaël Mignet. Il signe dans la maison stéphanoise la BD Un Dromadaire dans la Forêt, publiée en mars dernier, avec un jeune dessinateur, Oz Bayol.

Face au constat que les jeunes auteurs disposent de moins en moins d'opportunités pour peaufiner leur style, avant de se lancer dans des projets de bande dessinée d'une centaine de pages, la structure a lancé deux collections, Sous Bock et BN2. Elles proposent des formats plus courts qui permettent aux auteurs en devenir de se faire la main, de développer leur art. Mais aussi aux plus confirmés de s'offrir un plaisir, et par là-même aux lecteurs, comme Fabcaro.

« Nous croyons fermement que les enfants lecteurs d'aujourd'hui deviendront les adultes lecteurs de demain, voire les auteurs. Cette vision à long terme est cruciale selon, parce qu'elle est un reflet de l'histoire de l'équipe de Jarjille », complète Zac Deloupy.

Parmi les autres collections de la maison, une est dédiée à la littérature jeunesse, une autre à « l'Autobio ». Un des dessinateurs qui anime cette dernière est le Marseillais d'origine, Yann Madé : « Ce que j'apprécie particulièrement chez Jarjille, c'est son engagement passionné à créer des bandes dessinées qui résonnent avec l'identité de la maison, et par conséquent, la façon dont elle soutient et défend ses auteurs », nous explique l'auteur.

Il s'est consacré à la bande dessinée autobiographique depuis sa première œuvre, publiée chez La Boîte à Bulles, Cher Moktar. Non pour se raconter ou se regarder le nombril, mais comme miroir de la société. Il se sert aussi des différentes formes d'art, dans cette même optique : « Avec mon oeuvre Microsillon par exemple, j'ai exploré ma passion pour la musique et la manière dont elle peut contribuer à vivre ensemble, tout en égratignant les notions de masculinité traditionnelle. »

Celui qui prépare actuellement un futur livre sur Bernard Lavilliers, a publié dernièrement Sandiniste chez Jarjille, récit de sa rencontre avec les Clashs, inspiré de l'ouvrage de Vincent Brunner sur le groupe mythique.

Finalement, si on devait mettre en évidence une spécificité de Jarjille, ne serait-ce pas sa « stéphanité » ? « Notre identité est liée à Saint-Étienne, symbolisée par notre nom », répond Zac Deloupy, avant de nuancer : « Au départ, les œuvres qu'on portait prenaient place à Saint-Etienne, ce qui pouvait amuser les Stéphanois. Aujourd'hui, nos auteurs sont de partout. » Malgré tout, « nous avons aussi prouvé qu'il était tout à fait possible de faire vivre une maison d'édition à Saint-Étienne », constate le co-fondateur de la maison.

Autre spécificité de la structure : Ni Zac Deloupy, ni Alep ne sont salariés : « Nous fonctionnons en circuit court, avec un imprimeur situé dans l'Ain. Nous payons au mieux, dans les limites de nos capacités, les auteurs, ce que nous sommes aussi, ce qui signifie que notre survie dépend fortement des ventes. D'avoir pris un distributeur, Makassar, a beaucoup changé les choses aussi. »

20 ans d'existence, déjà un bel exploit, et la suite ? « Initialement, nous n'avions pas d'ambitions démesurées, simplement l'espoir de continuer un peu plus longtemps. Aujourd'hui, nous avons plein de projets en vue, planifiés jusqu'en 2025-2026 », s'enthousiasme Zac Deloupy. Alors longue vie à Jarjille.

Pour découvrir l’exposition, Jarjille 2004-2024, 20 ans d'édition, il faudra se rendre à la Galerie Jaurès, 2 rue Francis Garnier, à Saint-Etienne, entre le 11 et le 13 octobre.

