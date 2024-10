Belgique : des livres pour découvrir le plat pays

Ce petit pays au cœur de l'Europe est un véritable joyau, souvent sous-estimé mais toujours surprenant. Imaginez un endroit où les frites sont une religion, où la bière est plus qu'une simple boisson, et où les gaufres sont des œuvres d'art comestibles.

La Belgique, c'est un peu comme une boîte de chocolats (les meilleurs du monde, bien sûr) : chaque région a sa propre saveur. Bruxelles, la capitale, est un mélange éclectique de cultures et de langues, avec des bâtiments Art Nouveau et des bandes dessinées peintes sur les murs. C'est aussi la patrie de Tintin, le célèbre reporter, et de son créateur Hergé.

Un territoire aux facettes multiples

En Flandre, au nord, vous trouverez des villes médiévales comme Bruges et Gand, où les canaux et les châteaux vous transportent dans un conte de fées. Et n'oublions pas Anvers, la ville de la mode et des diamants, où chaque coin de rue est une nouvelle découverte. A côté de ces aspects historiques et commerciaux, le pari sportif en Belgique connaît aussi un certain développement, à l'appui des grands clubs du pays et des performances des sportifs belge.

En Wallonie, au sud, c'est un autre monde. Les Ardennes offrent des paysages verdoyants et des châteaux mystérieux, tandis que Liège et Namur sont des villes dynamiques avec une riche histoire. Et si vous aimez les festivals, la Belgique en a pour tous les goûts, du célèbre Tomorrowland à des événements plus intimes.

Mais ce qui fait vraiment la Belgique, ce sont ses habitants. Les Belges sont connus pour leur humour, leur convivialité et leur amour de la bonne vie. Ils savent comment transformer une simple soirée en une fête inoubliable, et ils ont un talent particulier pour créer des moments de joie autour d'une table bien garnie. Alors, si vous cherchez un endroit où la gastronomie, la culture et la convivialité se rencontrent, la Belgique est faite pour vous. Préparez-vous à tomber amoureux de ce petit pays qui a tant à offrir !

Belgique abandonnée (256 pages, Editions Jonglez, 39.95 €)

Comme bien d’autres pays d’Europe, la Belgique s’est profondément transformée au fil de son histoire socio-économique durant le XIXème et le XXème siècle notamment, ce qui donne lieu à de nombreux espaces qui restent encore en transition. C’est ce qui a donné envie à Francis Meslet de parcourir la Belgique en adoptant une approche photographique originale, centrée sur des endroits laissés à l’abandon, mais qui sont les témoins d’une longue histoire.

Entre 2010 et 2023, Francis Meslet est allé de villes en villages à la recherche des traces d’un important passé industriel. On découvre ainsi les anciens hauts-fourneaux de la province de Liège, mais aussi une usine textile de Flandre-Occidentale, ou encore la première bourse du commerce d’Europe. Ce sont à chaque fois des lieux originaux, à l’architecture monumentale qui apparaissent à travers des clichés d’une grande qualité artistique.

Belgique, une étonnante nature (24 €, 192 pages, Editions Lannoo)

Cet ouvrage édité en 2014 laisse entrevoir une vision de la Belgique, encore une fois, plutôt originale, à travers de splendides photos. C’est une véritable invitation à partir en promenade pour aller découvrir les différentes réserves naturelles que possède le pays. Wouter Pattyn propose des clichés d’une rare intensité, où se côtoient les vastes paysages et les toutes petites créatures qui les occupent.

C’est un livre que l’on peut adopter comme un véritable guide pour partir à la découverte des réserves présentes sur le territoire belge. Que ce soit la faune ou la flore, tout est représenté à merveille, avec le talent du spécialiste. Des informations pratiques sont proposées de façon complémentaire pour permettre de se rendre sur les lieux mis en lumière par le photographe.

Les plus beaux villages de Belgique (Editions Lannoo, 44.95 €, 2011)

Avec près de trois cents photos réunies dans cet ouvrage, vous pénétrez dans l’atmosphère si singulière des villages belges, et, en même temps, dans une histoire riche et importante. D’une région à l’autre, on découvre des architectures très variées. Pour réaliser ce splendide travail, les auteurs Santina et Johan De Meester sont partis des listes existantes des plus beaux villages de la Wallonie.

Le résultat vaut le détour, et se présente comme une invitation à aller découvrir chacun des lieux présentés. A chaque fois, une petite histoire du village est proposée, et quelques mots sont posés sur les curiosités des lieux, que ce soit une ferme ancienne, un magasin particulièrement authentique, ou bien encore un café au passé important. Ces espaces s’offrent comme autant de petites perles qu’il ne faudrait pas manquer d’aller visiter au cours d’un périple à travers la Belgique.

Bruxelles Art nouveau (176 pages, Editions Racine, 24.95 €)

Si l’on va en Belgique, Bruxelles est une destination qui parait, bien sûr, incontournable, notamment déjà pour le Musée de la bande dessinée. De nombreux ouvrages sont consacrés à l’architecture unique de la ville. Cécile Dubois et Sophie Voituron proposent de découvrir cette capitale sous l’angle de l’art nouveau, mais elles ont également signé un autre ouvrage qui met l’accent, cette fois, sur l’aspect art déco de la ville. A chacun de faire son choix, ou même, de préférer ne pas choisir et d’opter pour les deux !

En seulement quinze ans, à partir de 1893, Bruxelles a vu naître des centaines de bâtiments de style Art nouveau. Initiés par des architectes visionnaires, ces édifices ont ensuite été conçus par leurs élèves et disciples, influencés par la Sécession viennoise et d'autres mouvements européens de l'Art nouveau au début du XXe siècle. Ce style a d'abord répondu aux aspirations de la bourgeoisie industrielle, désireuse d'afficher son statut social à travers une architecture innovante et parfois exubérante. Progressivement, l'Art nouveau a été adopté par des couches plus larges de la société pour divers projets : écoles, logements sociaux, maisons bourgeoises, magasins et même des maisons du peuple.

Ce livre propose neuf itinéraires pour explorer les multiples facettes de l'Art nouveau à Bruxelles, à travers différents quartiers. Au cours de ces promenades, on découvre des architectes emblématiques de ce mouvement et des techniques décoratives caractéristiques comme le sgraffite. L’auteure présente également, à travers des entretiens, des portraits de propriétaires, conservateurs et restaurateurs de bâtiments Art nouveau, qui jouent un rôle crucial dans la préservation de ce patrimoine exceptionnel.

Crédits illustration Pexels CC 0