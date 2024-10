Les Aléas de l’immortalité : le transhumanisme est une diablerie

L’accent est mis, logiquement, sur ses années de jeunesse, de 1978 à 1989, où elle a tant appris entre la Tchécoslovaquie et les États-Unis d’Amérique, terre de liberté et de rêve. Cette formation de soi au contact du monde se redouble à travers le destin de sa fille, Tereza, et, moindrement, à travers celui de son fils, Roman, qui, comme elle, traversent toute l’intrigue.

Un roman polymorphe

Au-delà de ces trois personnages, auxquels il faut adjoindre Babi, l’aïeule centenaire, d’où part une lignée de femmes libres, c’est un roman de science-fiction qui se trame, et de politique-fiction, ces deux plans étant liés. La mise en abyme et en film, au cœur du livre, de celui de Karel Capek, La Guerre des salamandres, accuse ces deux dimensions qui creusent l’histoire.

Celle-ci sonde le fascisme, ce qui en est à la source et les méthodes qu’il mobilise pour ravir le pouvoir. Parallèlement, elle interroge l’éternité, que la société Vita, pour laquelle travaille Tereza, basée en Amérique, pense pouvoir rendre possible dans un avenir proche, à la faveur de technologies de pointe diversifiées — une grande part de l’histoire se déroule en 2030, alors que Donald Trump gouverne à nouveau les États-Unis, porté par le mouvement des « réappropriationnistes », qui fustige l’immigration.

Dans les deux cas de figure, les désirs de pureté, d’idéal, s’originent dans le refus de l’existence telle qu’elle est, faite de banalités, bornée par le trépas — dans une forme d’hybris compulsive, haineuse du monde réel.

Via ce voile fictionnel, c’est le sens de l’existence qui se voit questionné au prisme de l’immortalité, qui hante l’intrigue. Et, par corrélation, celui des corps, de la conscience et de l’Histoire humaine, tissée d’eux et dont les repères sont bouleversés par le livre, qui touche au réalisme magique à ses deux bornes, grâce à l’irruption d’une carpe qui parle et guide l’héroïne — la notion de destin serait trop grande pour tenir dans un cadre rationnel, inapte à percer les affects.

L’essentiel reste à dire, cependant : le pouvoir du roman, ce que lui seul peut révéler via son esthétique narrative, qui sécrète en l’espèce le suspense métaphysique où il culmine ultimement. Un thriller le traverse, de fait, avec son lot d’émotions fortes et captivantes, de scènes d’action dramatiques sur terre, dans l’eau et dans les airs, à travers les éléments.

Les ténèbres de l’éternité

Gravement malade, Adéla meurt dans l’histoire en 2030, tandis que les États-Unis ont succombé à un violent vertige réactionnaire. Suite à quoi son corps disparaît. Tereza, qu’elle a enfin eu le cran de rejoindre après l’avoir confiée à des parents adoptifs dès sa naissance, va vouloir comprendre ce qui s’est passé en la retrouvant. L’intrigue est là, liée à la société Vita, à sa quête d’immortalité qu’entrecoupent des flashbacks lors desquels Adéla, bien que morte a priori, revisite ses souvenirs. Par là même, déchiré, le récit avance et recule tout ensemble, pris entre un passé nostalgique et un futur utopique, mais redoutable, inéluctable.

Adéla fait plus, d’ailleurs, que se remémorer ses jours anciens, étant présente, quoiqu’invisible aux côtés de sa fille puis de son fils qui se joint à elle pour retrouver son corps et le ramener en République tchèque, autant que possible. Ce qui autorise la voix narrative post-mortem qui conte les quatre cinquièmes du livre, le nimbe d’étrangeté, tempère la mort de l’héroïne, distancie les drames qui frappent auprès d’elle, mais les rend plus poignants, tout en ménageant en même temps le rebondissement final.

Ce rebondissement sombre, méphistophélique, tient dans le fait qu’en fin de compte ce n’est pas le corps d’Adéla qui finit aux mains des dirigeants de Vita, avec lesquels sa fille signa un pacte juste avant qu’elle meure, mais son âme, à la faveur d’un sortilège numérique qui libère les affres de l’éternité, a fortiori lorsque celle-ci est privée de corps humain.

C’est dans un sentiment d’horreur que l’héroïne saisit finalement qu’elle est l’objet de savants fous et vaniteux, qu’elle se demande si elle peut « encore [s]'appeler humaine », « simple empreinte, […] simulation d’Adéla Slavikova, une personne qui [est] véritablement morte, qui [a] quitté ce monde ».

Retour de flammes infernal, l’éternité acquise malgré elle démasque ainsi la profondeur de sa noirceur, imagée d’avance par celle des abysses sous-marins où s’abîme le corps d’Adéla, livré à leur faim insatiable.