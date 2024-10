La BnF accueille 14 nouveaux chercheurs associés

La présence de doctorants et postdoctorants à la BnF, certains soutenus par des bourses de recherche pouvant atteindre 15.000 €, crée un dialogue entre les collections et des thèmes contemporains comme l’histoire coloniale, le genre ou les musiques populaires. En explorant l’acquisition, le traitement bibliothéconomique et la numérisation de certains fonds, la BnF confirme son rôle central dans la recherche et le questionnement intellectuel.

Depuis 2003, elle soutient les jeunes chercheurs à travers le statut de chercheur associé, accueillant chaque année une trentaine de spécialistes de diverses disciplines et nationalités pour des séjours de un à trois ans.

Sélectionnés par un jury composé de représentants de la BnF et d’experts extérieurs, ces chercheurs bénéficient d’un accompagnement privilégié, faisant d’eux des partenaires scientifiques de l’institution. Grâce au soutien de mécènes, ce dispositif inclut des bourses de recherche, dont une centaine de jeunes chercheurs ont profité depuis 2006.

Depuis le 1er octobre, quatorze nouveaux chercheurs associés travaillent sur des sujets variés tels que l’histoire du Centre international de création vidéo de Montbéliard, les orchestres d’attraction en Europe ou les archives de la Lieutenance générale de police de Paris aux XVIIIe et XIXe siècles.

Les cinq chercheurs bénéficiant de bourses de recherche :

La Bourse Alexandre Tzonis et Liane Lefaivre, d’un montant de 15.000 €, est attribuée pour soutenir des recherches sur l’histoire de l’architecture et de son environnement. Sibylle Le Vot a ainsi été sélectionnée pour son projet intitulé « La beauté n’est que l’expression de l’efficacité : Francis Jourdain et l’intérieur moderne », mené au département des Estampes et de la photographie.

Ce soutien vise à approfondir la compréhension des dynamiques à l’œuvre dans la culture architecturale, à partir des collections de la BnF. Ces fonds, qui incluent des archives d’archéologues, des vues de monuments, des dessins et des traités d’architecture du XVIe au XXIe siècle, offrent une perspective riche et souvent inexplorée sur des sujets tels que l’architecture et la société, l’urbanisme, le colonialisme et l’environnement.

La Bourse Fondation Louis Roederer pour la photographie, dotée de 10.000 €, a été attribuée à Yérim Thiam-Sabine pour son projet « Les vues d’architectures dans les albums photographiques de l’État-major du Soudan français », mené au département des Cartes et plans.

Créée en 2006, cette bourse soutient des recherches sur l’histoire de la photographie, portant sur les collections conservées à la BnF. Les sujets peuvent explorer tous les aspects de ce médium, qu’ils soient historiques, techniques, artistiques ou culturels, avec des approches variées par auteur, genre, procédé ou mode de diffusion.

La Bourse Mark Pigott pour les humanités numériques, d’un montant de 10.000 €, a été attribuée à Guillaume Levrier pour son projet intitulé « Caractériser les représentations politiques du vivant “génomique” dans les archives du web », au département du Dépôt légal.

Créée en 2014, cette bourse soutient des recherches innovantes dans le domaine des humanités numériques et de l’intelligence artificielle, en s’appuyant sur les vastes collections numériques de la BnF. Ces recherches exploitent des méthodes de fouille de données, d’extraction automatisée d’information et de modélisation, tout en intégrant les approches traditionnelles.

Les Bourses Paul LeClerc - Comité d’histoire de la BnF, dotées de 10.000 €, ont été attribuées à Marie-Élisabeth Jacquet pour son projet sur les « Archives de la Lieutenance générale de police de Paris et fonds Bastille de l’Arsenal » et à Lamine Tamssaout pour son étude sur la « Mise en valeur des manuscrits turcs de la BnF ».

Créé en 1999, le comité d’histoire de la BnF vise à préserver la mémoire de l’institution et à encourager les recherches sur ses archives et la constitution de ses collections. Composé d’un conseil scientifique incluant des spécialistes internes et externes, il met à disposition une plateforme informatique recensant les instruments de recherche. Depuis 2018, ce comité propose une bourse pour soutenir les travaux sur l’histoire de la BnF, renforcée depuis 2022 par le soutien de Paul LeClerc.

En complément du programme des chercheurs associés, la BnF cofinance chaque année deux contrats postdoctoraux en partenariat avec le Collège de France et Sorbonne Université. Elle accueille également des postdoctorants soutenus par des mécènes, tels que le Fonds de dotation Per Fumum et Alexandre Tzonis et Liane Lefaivre.

Crédits Image : Arthur Weidmann / CC BY-SA 4.0