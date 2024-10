Retour aux sources pour Dragon Ball Daima, 40 ans après

En transformant les personnages de Dragon Ball en enfants, le studio Toei Animation propose un petit retour en arrière, en retrouvant en partie l'ambiance de la série originelle... La réalisation de la série a été confiée à Aya Komaki et Yoshitaka Yashima, sur un scénario de Yūko Kakihara.

Dragon Ball Daima est la septième série animée adaptée des mangas d'Akira Toriyama : Dragon Ball Z Kai, diffusée entre 2009 et 2011 puis 2014 et 2015, compte le plus d'épisodes à ce jour, avec 167 au total.