Haro sur les robots : des auteurs appellent à la prudence avec l'IA

La Charte et la Ligue des auteurs professionnels apportent leur soutien à l’ATLF : l’IA, un outil qui appelle à la prudence

Depuis plusieurs années, l’IA générative engendre un profond changement dans les métiers de la création. Si elle peut constituer un nouvel outil pour les artistes-auteurs et autrices, elle n’en demeure pas moins dangereuse pour notre activité.

L’IA générative fait peser plusieurs menaces, telles que :

– le pillage de nos œuvres sans notre consentement (l’opt-out n’est pas techniquement viable, quid des œuvres déjà « moissonnées ») ni contrepartie financière (le data mining absorbe une œuvre sans rétribution en retour)

– la destruction d’emplois (scénaristes, rédactrices et rédacteurs web, traductrices et traducteurs techniques, graphistes et illsutratrices et illustrateurs sont les premiers affectés)

– la perte d’un savoir-faire humain (réduction du rôle de l’artiste-auteur et autrice dans la création de son œuvre)

– la délégation d’une partie de notre travail à des géants du numérique

– la fin du droit d’auteur (l’auteur ou l’autrice collaborant avec une IA devient-il un·e co-auteur·ice ? Ou un·e simple exécutant·e ?)

Dans notre réflexion, nous pouvons nous appuyer sur l’expérience des traductrices et des traducteurs qui subissent déjà les impacts de l’IA générative :

– qualité médiocre (ex : les sous-titres générés par IA au festival de Deauville sont pétris de contresens)

– destruction d’emplois (nombre de traductrices et de traducteurs techniques, remplacé·es par l’IA, se tournent aujourd’hui vers la traduction littéraire qui semble encore épargnée)

– développement de la post-édition (la traductrice ou le traducteur se contente de faire du « contrôle-qualité » sur le texte traduit par l’IA).

La Charte et la Ligue des auteurs professionnels considèrent que la création est une activité humaine qui relie les humains entre eux et entre elles. Si la littérature jeunesse devait relier ses lecteur·ices à des machines-autrices, le sens même de ce pan de la littérature serait remis en question.

Pour toutes ces raisons, la Charte et la Ligue des auteurs professionnels se montrent vigilantes sur les transformations du métier liées à l’IA. Elles apportent ainsi leur soutien à l’ATLF (Association des Traducteurs littéraires de France) qui alerte sur le danger des formations sur la thématique de l’IA proposées et financées par l’ASFORED et l’AFDAS. Ces organismes dirigent nos cotisations vers des formations à un outil qui pille nos œuvres (data mining), rabote notre travail et détruit nos emplois (traducteur·ices et illustrateur·ices en premier lieu).

L’IA ne doit pas se déployer au détriment des artistes-auteurs et autrices et de l’humain.

La Charte des Auteurs et Illustrateurs de Jeunesse et la Ligue des auteurs professionnels

Photographie : illustration, Bhautik Joshi, CC BY-NC 2.0