Les Défricheurs : des libraires indépendants dressent leur palmarès

Créée en 2022, l’initiative « Les Défricheurs de la rentrée littéraire » a pour ambition de mettre en lumière la voix des libraires indépendants et de souligner leur influence en matière de recommandations littéraires. Grâce à la plateforme Edelweiss, ces professionnels du livre ont pu exprimer leurs choix en votant pour leurs ouvrages favoris, tant en littérature francophone qu’en romans étrangers, à l’occasion de la rentrée littéraire, dévoilant ainsi leurs coups de cœur.

Edelweiss est une plateforme professionnelle dédiée aux acteurs du monde du livre : éditeurs, représentants, libraires et bibliothécaires. Organisée autour de trois axes — pré-diffusion, sur-diffusion et réseau social —, elle vise à faciliter les échanges et à renforcer la visibilité des ouvrages. Ce projet, mené en partenariat avec le Syndicat de la librairie française (SLF) et leslibraires.fr, a pour objectif de promouvoir le rôle prescripteur des librairies indépendantes.

Pour cette édition, 1605 votes ont été recueillis, provenant de 470 libraires issus de 250 librairies. Leur participation a mis en lumière des maisons d’édition indépendantes ainsi que des auteurs et autrices émergents, offrant ainsi une vitrine supplémentaire aux talents de demain. L’édition 2024 est centrée sur les titres de la rentrée littéraire, publiés ou à paraître entre août et septembre.

Le palmarès de 2024 :

Les âmes féroces de Marie Vingtras (Éditions de L’Olivier)

Jacaranda de Gaël Faye (Éditions Grasset)

Célèbre de Maud Ventura (Éditions de L’Iconoclaste)

La Petite Bonne de Bérénice Pichat (Éditions Les Avrils)

Madeleine avant l’aube de Sandrine Collette (Éditions J.C. Lattès)

L’Agrafe de Maryline Desbiolles (Éditions Sabine Wespieser)

Jour de ressac de Maylis de Kerangal (Éditions Verticales)

Badjens de Delphine Minoui (Éditions du Seuil)

Les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques de Iain Levison, trad. Emmanuelle Aronson, Philippe Aronson (Éditions Liana Levi)

Nord sentinelle de Jérôme Ferrari (Éditions Actes Sud)

La sélection 2023 des Défricheurs peut être retrouvée à cette adresse.

Crédits Image : Affiche des Défricheurs