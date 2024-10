Postes supprimés, éditeurs imposés... Quel budget 2025 pour la culture ?

Ce jeudi 10 octobre, Laurent Saint-Martin et Antoine Armand, respectivement ministre du Budget (auprès du Premier ministre) et ministre de l'Économie, ont passé leur grand oral et présenté un projet de loi de finances pour 2025 attendu au tournant. Et pour cause : la situation économique de la France n'est pas aussi reluisante que l'assurait Bruno Le Maire, précédent locataire de Bercy.

« Il n’y aura ni cure d’austérité ni matraquage fiscal », promettent les deux hommes dans le document transmis à la presse. Pourtant, l'air du temps est à la réduction des dépenses de l'État, avec 60 milliards € d'économies, dont 40 milliards € environ découlant de mesures de réduction de la dépense publique.

Le gouvernement mise, dans ses prévisions, sur une inflation qui s’établirait à +2,1 % en moyenne annuelle (après +4,9 % en 2023), et sur un taux de croissance qui atteindrait 1,1 % l'année prochaine.

La culture, à la rigueur

La réduction de la dépense publique supportera à elle seule une majorité de l'effort économique réclamé par ce projet de loi de finances pour 2025. Les ministères sont donc en première ligne, avec leurs opérateurs. Les dépenses des administrations publiques centrales reculeraient ainsi de 1,1 % en 2025, après une baisse de 2,9 % en 2023 et de 1,6 % en 2024.

Le périmètre des dépenses de l'État doit donc se limiter à 490 milliards €, selon le PLF 2025 (contre 493 milliards € dans la loi de finances initiale 2024), et même à 485 milliards € une fois de futurs ajustements réalisés par le gouvernement, par des amendements à venir.

À LIRE - Économies de l'État : la Culture perd plus de 200 millions €

Le ministère de la Culture verrait, a priori, son budget préservé, avec 3,72 milliards € de crédits de paiement dans le PLF 2025, un niveau correspondant pratiquement à celui de la loi de finances initiale 2024 (3,71 milliards €, quand le PLF 2024 indiquait 3,8 milliards € de crédits de paiement). En réalité, ce budget s'avère contraint, puisque l'inflation, même réduite, reste de mise.

La répartition des crédits budgétaires du ministère de la Culture, dans le PLF 2025

Les 9159 équivalents temps plein des services de l'État seraient semble-t-il préservés l'année prochaine, avec un effort qui pèserait plutôt sur ses opérateurs : le schéma d'emplois du PLF 2025 prévoit 82 postes ETP de moins, pour un plafond à 19.981 ETPT.

Les crédits consacrés à la mission « Médias, livre et industries culturelles », qui comprend notamment l'action en faveur du livre, baissent de leur côté, passant de 740 millions € selon la LFI 2024 à 720 € millions dans le PLF 2025.

La répartition des crédits budgétaires de la mission « Médias, livre et industries culturelles », dans le PLF 2025

Des collectivités au régime

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit aussi une « juste participation des collectivités territoriales à l'effort collectif », par un « effort de maîtrise du solde public » qui s'élève à 5 milliards €, soit « 12,5 % de l’effort global sur l’ensemble du champ des administrations publiques », soulignent les ministres.

Un prélèvement, limité à un maximum de 2 % des recettes réelles de fonctionnement, sera effectué sur les recettes des collectivités en excluant les plus petites ou les plus fragiles, afin d'abonder un fonds de précaution pour les collectivités. Le montant transféré de TVA aux collectivités sera maintenu en 2025 à son niveau 2024, et le Fonds de compensation de la TVA sera réduit de 800 millions €.

Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales (crédits budgétaires, prélèvements sur recettes et TVA affectée aux régions) s’élèvent à 53,4 milliards € en crédits de paiement, hors mesures exceptionnelles, selon le PLF 2025. La baisse est donc réelle, par rapport aux 54,8 milliards € de l'année 2024.

Hachette appelé à contribuer

Pour redresser les comptes publics, la baisse de la dépense va de pair avec une amélioration des recettes, dans le PLF 2025. Dans cette perspective, « une contribution exceptionnelle et temporaire sur les bénéfices des plus grandes entreprises est instituée », annoncent les deux ministres.

Elle ciblera les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard €, soit environ 400 entreprises. Elle s’appliquera à l’ensemble des bénéfices réalisés en France sur les années 2024 et 2025, avec un taux réduit de moitié à mesure que des mesures structurelles d’économies prendront le relai. [...] Cette mesure exceptionnelle et ciblée devrait rapporter 8 milliards € en 2025 et 4 milliards € en 2026. – PLF 2025

Avec 8 milliards € de chiffre d'affaires en 2023, le groupe Vivendi, dans le domaine de la culture et des médias, vient évidemment en tête. La contribution exceptionnelle du groupe devrait atteindre 41,2 % de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2024, puisqu'il dépassé les 3 milliards € de chiffre d’affaires. Lagardère Publishing (Hachette Livre), à lui seul, cumule 2,8 milliards € de chiffre d'affaires...

Dans le secteur du livre, il s'agirait de la seule entreprise concernée : Editis, Media Participations ou encore Madrigall restent sous la barre du milliard € de chiffre d'affaires.

Photographie : illustration, Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0