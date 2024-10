3 livres, et 31 sorts à gagner pour Halloween

Des livres, ou un sort ? Avec les éditions Arsenic & Boule de Gomme, nul besoin de choisir. Pour fêter leur 7e bougie, le duo d'éditeurs met 31 lots en jeu, directement inspirés de leur univers fantastique. L'ensemble est à gagner grâce à un (tirage au) sort, évidemment. Une sorte de calendrier de l'avent, mais au mois d'octobre...

L'indépendance ? Même pas peur !

Depuis 2018, « pour éviter de perdre notre enthousiasme — avec les problèmes que beaucoup d’auteurs connaissent dans le monde de l’édition, — nous avons décidé de lancer notre propre maison d’édition », détaillent Carine-M et Élian Black’Mor, le duo à l’origine d’Arsenic & Boule de Gomme.

Depuis plus de 18 ans, en qualité d’illustrateurs, auteurs et graphistes, ils imaginent des ouvrages « fantastiques et creepy », alliant le merveilleux au fantastique. Leurs créations se déclinent à travers deux collections phares : Spooky & les Contes de Travers et les Black’mor Chronicles, commercialisés dans leur boutique, en Bretagne, et en ligne. C’est ainsi que Carine-M et Élian Black’Mor ont découvert Ulule, faisant appel à la plateforme de financement participatif pour créer 3 livres illustrés.

Les monstres se mettent au vert...

Depuis le 1er octobre 2024, les artistes enrichissent leur univers et proposent aux lecteurs une immersion horrifique plus poussée. Que ce soit pour décorer sa bibliothèque ou fêter le mois de l’horreur, les artistes ont développé divers objets dérivés inspirés des personnages de leurs livres.

En plus des trois ouvrages (Le guide de savoir [sur] vivre en compagnie des monstres, Le road trip fantastic, et L’abominable grimoire), des calendriers, finearts imprimés en digigraphie, des tirés à part, marque-pages, pins et autres sont à gagner.

Exemple de fineart à gagner / Arsenic & Boule de Gomme

Le tout, garanti « 100 % imprimé en France » et pleinement écoresponsable. « Notre ligne graphique est creepy, mais toujours écoresponsable, notre but étant de continuer nos créations 100 % originales et de les faire fabriquer avec une empreinte écologique raisonnée. Cette réflexion va aussi pour nos produits dérivés souvent fabriqués en France, voir même Bretagne », soulignent-ils.

Pour soutenir le projet de Carine-M et Élian Black’Mor, cliquez-ici. Le premier tirage au sort a déjà été révélé, mais il n'est pas trop tard pour participer...

Crédits image : Ulule / Arsenic & Boule de Gomme

