Hachette Livre : Jean-Christophe Thiery succède à Stéphanie Ferran

Jean-Christophe Thiery mettra à profit son expérience et sa connaissance des grands groupes dans le secteur de la culture pour piloter le développement des projets stratégiques d’Hachette Livre, et consolider sa position de leader de l’édition mondiale.

Nommé en 2001 Directeur Général de Bolloré Media, Jean-Christophe Thiery a développé une connaissance profonde du monde de la culture en assurant le développement du pôle média au sein du Groupe Bolloré puis en pilotant de nombreux projets structurants en qualité de Président du Directoire du Groupe Canal+ dès 2015 puis comme Président du Conseil de Surveillance du Groupe Canal+ dès 2018. Diplômé de l’École Nationale d’Administration, Jean-Christophe Thiery a intégré le corps préfectoral en 1997.

Après avoir passé deux ans à Perpignan en tant que Directeur de Cabinet du préfet des Pyrénées- Orientales, il a rejoint, en 1999, le ministère de l’Économie et des Finances pour occuper les fonctions de Chef de Cabinet du Directeur Général de la Comptabilité Publique.

Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général d’Hachette Livre, déclare : « Je suis très heureux d'accueillir Jean-Christophe Thiery en tant que Directeur Général délégué d'Hachette Livre. Professionnel d'exception, il a démontré un talent remarquable pour diriger et développer des entreprises d'envergure. Sa nomination s'inscrit dans la continuité de notre ambition : installer Hachette Livre au sommet de la compétition mondiale et continuer à faire rayonner nos auteurs et nos maisons à travers le monde. »

Et d'ajouter : « Il me soutiendra pour poursuivre la stratégie que nous avons initiée et qui porte aujourd’hui ses fruits. Fort de la confiance et du soutien que nous donne la famille Bolloré, Hachette Livre est aujourd'hui plus que jamais positionné pour accélérer et consolider son leadership mondial. »

Le nouveau directeur dénéral délégué d’Hachette Livre, assure pour sa part : « Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à Arnaud Lagardère pour cette nomination. C’est une grande fierté de rejoindre un groupe leader de son secteur avec une histoire et une place unique dans le monde de l’édition. J’ai à cœur de pouvoir contribuer, avec l’ensemble des talents d’Hachette Livre, au développement et à l’expansion du groupe. »

