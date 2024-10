Sa Majesté des Mouches : un classique somptueusement mis en images

Faut-il encore présenter ce roman publié en 1954, qui figure parmi les classiques de la littérature mondiale ? Suite à un accident d'avion, un groupe de garçons anglais se retrouve seul sur une île déserte. En l'absence d'adultes et de lois, ils vont devoir réinventer des règles et une manière de fonctionner ensemble. Bien vite, en face du chef élu par le groupe, Ralph, un deuxième leader émerge, proposant un mode de vie plus violent et agressif.

Le paradis tropical, déjà effrayant pour les plus petits que la jungle et les bêtes sauvages inquiètent, se transforme petit à petit en zone d'affrontement et en enfer sur terre. La société policée est lentement gagnée par la loi de la jungle.

A hauteur de gamins

Aimée de Jongh ne se contente pas de donner corps aux personnages mémorables du roman et à la petite île qui les héberge : en leur offrant des couleurs et de la texture, elle insuffle au récit un surcroît d'émotions et de finesse. La forteresse, le monstre, la forêt... sont tantôt accompagnés du rouge vif des flammes, du bleu sombre de la nuit, du vert vif de la nature luxuriante.

Empruntant allègrement les codes cinématographiques et le langage le plus canonique de la BD, la dessinatrice permet à tous les lecteurs de suivre l'histoire à hauteur de ces petits hommes abandonnés à leur sort. Mais dès que le tempo accélère et que la violence gagne les personnages, les cases se déforment, les angles ne sont plus droits, mais aigus et obtus, la spontanéité reprend ses droits, exactement comme sur l'île.

Le Nobel en BD

Sans doute ces 352 planches auront-elles pour effet d'amener des lecteurs plus jeunes vers le roman de William Golding le plus célèbre (souvent proposé comme lecture obligatoire aux élèves qui apprennent l'anglais). Nul doute qu'ils seront rapidement emportés par la beauté du décor et la limpidité du récit, puis qu'ils basculeront, sans le réaliser tout de suite, dans une version beaucoup plus sombre et sauvage de l'auto-gestion des jeunes ados.

A relire cette histoire avec 35 ans de recul, je reste impressionné par cette fin, toujours aussi plaquée, abrupte et détachée des faits racontés jusqu'alors, qui laisse aux lecteurs cette impression malsaine que si... la vie avait suivi son cours un peu plus longtemps sur l'île, le final aurait été autrement plus tragique et dramatique.

C'est l'une des forces de ce roman écrit pour la jeunesse : il n'a pas besoin de s'aventurer dans la surenchère pour susciter auprès de son public des émotions extrêmes et des visions très dures de ce qui aurait pu être, même s'il n'en a rien été.

Au bout du compte, on ne peut que féliciter la dessinatrice et les éditions Dargaud pour cette adaptation très réussie, qui accomplit l'exploit de conserver tout ce qui faisait la force et la violence de l'original, tout en le rendant accessible à un public plus large.

Bien joué.