La numéro 1 du “BookTube” lance son agence d’influence littéraire

118.000 abonnés. C’est le nombre de personnes qui suivent Audrey Tribot, plus connue sous le nom du « Souffle des mots », présente sur YouTube depuis 11 ans maintenant. Et si la jeune femme a assez d’abonnés pour remplir un stade de France entier, elle refuse la notion d’ « influenceur littéraire », terme trop péjoratif — dû aux nombreux scandales qui ont taché l’image de l’influence dernièrement — on parlera donc de « création littéraire ».

Sur YouTube et ses réseaux sociaux, Audrey parle de livres qu’elle a aimés, reçus, moins appréciés, ou encore des rencontres qu’elle a faites ou anime grâce à son métier. Oui, « la création de contenu est un véritable métier », nous rappelle-t-elle doucement. N’en déplaise aux plus méfiants qui gardent à l'esprit les esclandres qui ont secoué le milieu de l’influence ces dernières années, avec Magali Berdah en tête de file, et son procès en cours pour banqueroute et blanchiment d’argent.

#BookTok, la poule aux œufs d’or

Si la création de contenu littéraire sur les réseaux sociaux n’a pas encore atteint les chiffres de la communauté dite « lifestyle », elle est en bonne voie de progression. Une tendance observée avec l’émergence du #BookTok, dont les éditeurs se sont emparés à grands coups d’étiquettes « vu sur le #BookTok », espérant booster les chiffres de vente.

Même chose pour son équivalent Instagram, avec #Booksta, ou sur YouTube avec le #BookTube : plateforme sur laquelle Audrey tient une première place depuis plusieurs années.

Et son travail se vérifie en librairie. Quand Audrey aime un livre, ses abonnés foncent les yeux fermés : « Au départ j’avais du mal à y croire, mais je reçois beaucoup de messages d’abonnés me remerciant de leur avoir conseillé tel ou tel ouvrage. Les maisons d’édition me font aussi des retours, et me disent que les collaborations font la différence ».

L’exemple le plus parlant concerne l’autrice Clara Héraut, 31.802 ventes cumulées pour ses trois livres (source : Edistat), que la jeune femme a découverts et aimés en 2022, alors qu’elle marrainait le concours d’écriture Nos futurs, de Hachette Romans. Dans plusieurs vidéos, la booktubeuse racontait son expérience de lecture, très émue. Résultat, aujourd’hui, « beaucoup de ses lecteurs lui disent qu’ils ont connu ses livres grâce à mon travail, et j’ai encore du mal à le concevoir », souffle-t-elle, en toute humilité.

"Le monde du livre est très spécifique"

Un engagement qu’elle a pleinement assumé il y a quatre ans, lorsqu’elle a décidé de se « consacrer à ce métier à temps plein », forte d’un master en commercialisation du livre. Et les occasions ne manquent pas : en plus de produire du contenu, Audrey est régulièrement invitée à intervenir dans des lycées, et collabore régulièrement avec des maisons d’édition pour promouvoir les nouveautés sur ses réseaux sociaux.

« Ça représente beaucoup de travail », nous informe-t-elle, regrettant presque de n’avoir jamais eu d’agence pour l’aider à gérer ses collaborations. Et pourtant, des entreprises du genre l’ont déjà approché, mais elle n’a jamais trouvé chaussure à son pied.

« Le monde du livre et de l’édition est très spécifique. Ils n’ont pas les mêmes codes et façons de faire que l’influence “lifestyle”, par exemple. En conséquence, le travail de ces autres agences était presque “hors propos” compte tenu des sommes proposées pour les collaborations avec les maisons d’édition », détaille-t-elle. À défaut d’avoir le choix, Audrey a créé, avec sa meilleure amie et associée Mathilde Manceau-Remaud, l’Agence des mots : l’agence d’influence pour contenu littéraire.

"Je connais les rouages de ce monde"

« Nous ne sommes pas les premiers en France, mais les autres structures n’ont pas bien fonctionné », glisse-t-elle. Défaut de carnet d’adresses ? Manque de connaissance sur le sujet ? Quoi qu’il en soit, de son côté, Audrey Tribot avance avec de précieuses clés en main : « Je connais les rouages de ce monde, car j’en ai moi-même exploré toutes les facettes ». Une force, et des contacts, qu’elle met désormais au service de son projet.

Que du Young Adult ?

Les deux associées se donnent pour mission de faciliter et d’optimiser la collaboration entre les professionnels du livre et les créateurs de contenus. Pour ce faire, elles gèrent 5 profils, appelés « talents », qu'elles ont voulu être « très différents ».

Sur leur site internet, les associées mettent en avant les goûts littéraires propres à leurs talents. Imaginaire, Young Adult, romance, webtoons… Une variété de genres sont représentés, même si la plupart des créatrices de contenu sont portées sur l’imaginaire et la romance, au détriment d’une littérature plus générale, quasi absente.

« Nous les avons choisies parce que nous leur faisons confiance, et que nous avions déjà travaillé ensemble auparavant », se remémore Audrey Tribot. Bien sûr, d’autres paramètres, plus commerciaux, sont rentrés en compte, comme « les interactions qu’elles ont avec leur communauté ou le lien de confiance qu’elles ont tissé avec leurs abonnés ».

Vers une professionnalisation de l’influence ?

Avec ces 5 « talents », les passionnées de lettres travaillent sur 5 axes majeurs. À commencer par la représentation de talent. « C’est ce qu’on fait le plus », souligne-t-elle, avant de préciser : « On accompagne nos 5 talents à 100 % dans leurs démarches administratives : on négocie leurs contrats avec les maisons d’édition, on fait les devis, les factures, on gère leur organisation, et on démarche les maisons d’édition pour aller chercher de nouveaux contrats ».

Une offre similaire est également proposée : « stratégie d’influence », principalement destinée aux maisons d’édition. « Si ces dernières nous approchent avec un budget de 4000 €, nous leur trouvons une offre adaptée à leurs besoins et budget », explique-t-elle, avant de préciser : « Mais ça marche aussi dans l’autre sens. On crée leurs listes de presse, pour qu’elles sachent à qui envoyer leurs ouvrages ou inviter aux soirées spéciales ».

Une légitimité à conquérir

Une multitude de casquettes complétées par la transmission de savoir, à la manière d’un professeur 2.0. Les deux amies « ont à cœur » de développer une branche formation/intervention, à destination du grand public et des professionnels.

« On me sollicitait régulièrement, en tant que booktubeuse, pour animer des ateliers dans les écoles ou médiathèques. J’aimerais développer ça en France, suffisamment pour pouvoir envoyer des talents logés aux quatre coins du pays répondre aux différentes demandes », lance-t-elle, les yeux rêveurs.

"Nous travaillons avec tout le monde"

Et ça marche : l’Agence des mots affiche déjà complet. Les deux amies n'ont pas encore terminé leur site internet, et ne peuvent pas prospecter, au risque d'avoir « une charge de travail trop lourde pour deux personnes ». « Nous travaillons avec tout le monde, pas seulement des maisons spécialisées dans le Young Adult », insiste-t-elle. Sont déjà clients, par exemple : Prisma, Harper Collins, Charleston, 10/18, Bragelonne, Hauteville, Nathan, Gallimard…

« Ce projet n’a pas nécessité de lourd investissement financier, hormis la création d’une charte graphique, donc on est rentables, même si on ne se verse pas encore de salaire », souligne-t-elle.

"On répond à un manque"

Une forte sollicitation que la youtubeuse associe à « un manque. Il y avait un vide entre les créateurs et les maisons d'édition, toutes les maisons d’édition nous le disent ». Avec l’Agence des mots, les entrepreneuses ambitionnent de légitimer le domaine de la création littéraire, qui souffre encore de mauvais préjugés. « Faire partie d’une agence, c’est reconnaître la qualité professionnelle de son travail ». Et, d’une pierre deux coups, Audrey espère aider le domaine à se professionnaliser, pour éviter les mauvaises pratiques, même si ces dernières « restent rares ».

Une volonté donc, de proposer un cadre à une profession jusqu'alors très libre et diversifiée. Mais, pour la booktubeuse, la liberté demeure essentielle dans ce nouveau métier : « Il n'y a pas de règles, pas de cadre imposé ni de volonté de codifier cette profession. Chacun est libre d’avancer à sa manière ».

Avec l’Agence des mots, Audrey Tribot et Mathilde entendent ouvrir une nouvelle page de l’influence littéraire, et espèrent voir grandir un domaine « qui n’est pas voué à s’arrêter », conclut-elle, un sourire au coin des lèvres.

