Les listes du Prix Médicis 2024 s'affinent  

Les trois prix Médicis étaient auparavant attribués en même temps que le Prix Femina à l’hôtel de Crillon. Ils sont maintenant décernés deux jours plus tôt, ou deux jours plus tard, que le Fémina.

La deuxième sélection de romans français du Prix Médicis 2024 :

Miguel Bonnefoy, Le Rêve du jaguar, Rivages

Thomas Clerc, Paris musée du XXIe siècle: le dix-huitième arrondissement, Minuit

Julia Deck, Ann d’Angleterre, Seuil

Shane Haddad, Aimez Gil, P.O.L

Emmanuelle Lambert, Aucun respect, Stock

Abdellah Taïa, Le Bastion des larmes, Julliard

Félicia Viti, La Fille verticale, Gallimard

Cécile Wajsbrot, Plein ciel, Le Bruit du temps

Gabriella Zalapi, Ilaria, Zoé

La deuxième sélection de romans étrangers du Prix Médicis 2024 :

Mircea Cartarescu, Théodoros, traduit par Laure Hinckel, Noir sur blanc, Roumanie

Amira Ghenim, Le Désastre de la maison des notables, traduit par Souad Labbize, Philippe Rey, Tunisie

Eduardo Halfon, Tarentule, traduit par David Fauquemberg, Quai Voltaire, Espagne

Benjamin Labatut, MANIAC, traduit par David Fauquemberg, Grasset, États-Unis

Marco Lodoli, Si peu, traduit par Louise Boudonnat, P.O.L, Italie

Alia Trabucco Zeran, Propre, traduit par Anne Plantagenet, Robert Laffont, Chili

Undine Radzeviciute, La Bibliothèque du beau et du mal, traduit par Margarita Barakauskaité-Le Borgne, Viviane Hamy, Lituanie

Camila Sosa Villada, Histoire d’une domestication, traduit par Laura Alcoba, Métailié, Argentine

Josef Winkler, Le Champ, traduit par Bernard Banoun, Verdier, Allemagne

Le jury du Médicis, présidé par Anne F. Garréta, est composé de : Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Patrick Grainville, Andreï Makine, Pascale Roze et Alain Veinstein.

En 2023, le Médicis avait récompensé le Québécois Kev Lambert pour Que notre joie demeure (Le Nouvel Attila), Impossibles adieux, de la romancière sud-coréenne Han Kang, traduit aux éditions Grasset par Kyungran Choi et Pierre Bisiou, la Portugaise Lidia Jorge, pour Misericordia, édité chez Métailié et traduit du portugais par Elisabeth Monteiro Rodrigues, et enfin Laure Murat pour Proust, roman familial (Robert Laffont).

Crédits photo : Benjamin Labatut (© Victoria Iglesias, Grasset)