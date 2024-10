Contre mauvaise fortune, petites fugues !

« Moins de rencontres, mais pas moins de public ! », rassurent Évelyne Geny, présidente du festival, et Marion Clamens, directrice des Petites Fugues. Pour sa 13e édition, l’événement doit se réinviter. « L’inflation et la baisse des subventions » ont diminué les ressources des équipes, qui ne s’avouent pas vaincues et continuent de voir les choses en grand.

Des rencontres en duo

Et c’est ainsi que « Fuguette » est né, en réaction aux nouvelles problématiques. « Nous avons invité nos partenaires accueillants un.e auteur.rice à préparer et accueillir les rencontres en duo, trio ou plus, pour mêler les publics », détaillent-elles. Avant de poursuivre : « Nombreux sont les participants qui ont répondu à l’appel. » Un défi relevé donc pour le festival, qui organise plus de 80 rencontres pour fêter sa 23e bougie.

Et pour inaugurer ce nouveau format, les équipes ont fait appel à Perrine Le Querrec et les éditions art&fiction, pour parler des spécificités éditoriales. Une rencontre animée par Marion Ciréfice, avec Stéphane Fretz, directeur de publication chez art&fiction, le mercredi 20 novembre 2024, à la Maison de la poésie transjurassienne à Cinquétral.

En se frottant à l’art, la danse, l’image, la peinture et la sculpture, il n’est pas surprenant que Perrine Le Querrec ait capté l’attention des éditions art&fiction, passionnées par le bel objet. Ensemble, ils ont créé La Construction (2018), un livre offrant une expérience inédite de lecture : c’est le lecteur qui, en pliant et dépliant la page, donne vie à l’œuvre. Comment une maison d’édition peut-elle favoriser de telles collaborations artistiques ? De quoi est fait le lien entre auteur et éditeur ? Perrine Le Querrec et Stéphane Fretz tenteront de répondre à ces questions lors de cette rencontre.

Musique et littérature

Le jeudi 28 novembre 2024, c’est au Lycée Bonaparte d’Autun qu’Isabelle Pandazopoulos et Sylvain Levey réaliseront un entretien croisé. Les jeunes lecteurs, ayant scruté minutieusement leurs ouvrages, s’attacheront à tisser des liens entre les œuvres, à établir des ponts entre les écritures et à interroger les auteurs sur leurs intentions et leur approche de l’écriture.

Au même moment, à la Médiathèque intercommunale des Combes, Émilienne Malfatto et Zinaïda Polimenova Combes relieront la voix des autrices à celle de la musique. Et pour cause, toutes deux ont en commun une volonté d’explorer des thèmes graves et sombres, pour éclairer avec force le présent et le passé. Et c’est avec la photographie qu’elles ont pu s’exprimer.

La jeunesse au cœur du projet

Diverses formes artistiques continueront de ponctuer cette 23e édition, en partie grâce aux lectures musicales. Le jeudi 28 novembre 2024, Eugène prendra part au mouvement à L’Atelier de L’Exil, à Lons-le-Saunier. Accompagné de jeunes lecteurs, ils liront et joueront un récit largement autobiographique, le récit de l’exil de quelqu’un d’autre.

Ces jeunes apprentis lecteurs et découvreurs de littérature seront accompagnés dans leur travail d’apprentissage, de découverte et de mise en spectacle par leurs professeurs et les acteurs de l’Atelier de l’Exil.

